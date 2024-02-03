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أبو حشيش ينضم لنفط الوسط العراقي لنصف موسم

2/3/2024 2:26:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- الغد- انضم لاعب المنتخب الوطني محمد أبو حشيش، لصفوف فريق نفط الوسط العراقي لمدة نصف موسم، قادما من نادي العهد اللبناني.

ويلتحق أبو حشيش بصفوف الفريق العراقي فور نهاية مشوار المنتخب الوطني في كأس آسيا، علما بأن المنتخب بلغ الدور نصف النهائي، ويلتقي كوريا الجنوبية مساء الثلاثاء.

وكان أبو حشيش قد فسخ عقده مؤخرا مع نادي العهد اللبناني بطلب منه، علما بأنه سبق له اللعب بالدوري العراقي الموسم الماضي مع نادي الزوراء.

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