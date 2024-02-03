أبو حشيش ينضم لنفط الوسط العراقي لنصف موسم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) الدوحة- الغد- انضم لاعب المنتخب الوطني محمد أبو حشيش، لصفوف فريق نفط الوسط العراقي لمدة نصف موسم، قادما من نادي العهد اللبناني.
ويلتحق أبو حشيش بصفوف الفريق العراقي فور نهاية مشوار المنتخب الوطني في كأس آسيا، علما بأن المنتخب بلغ الدور نصف النهائي، ويلتقي كوريا الجنوبية مساء الثلاثاء.
وكان أبو حشيش قد فسخ عقده مؤخرا مع نادي العهد اللبناني بطلب منه، علما بأنه سبق له اللعب بالدوري العراقي الموسم الماضي مع نادي الزوراء.
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