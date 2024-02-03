Sunday, 04 February 2024 12:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيران تقصي اليايان وتحجز مكانا في دور الأربعة

2/3/2024 2:26:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الريان - تأهل منتخب إيران إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه الشاق على اليابان 2-1 أمس السبت على ستاد المدينة التعليمية في الريان، ضمن ربع نهائي كأس آسيا AFC قطر 2023.
وتقدم المنتخب الياباني عبر هدف هيديماسا موريتا في الدقيقة 28، قبل أن ترد إيران بتسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق محمد محبي (55) وعلي رضا جاهانباخش (90+6 من ضربة جزاء).
ويتقابل الفائز من هذه المباراة في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، مع الفائز من مباراة قطر وأوزبكستان التي أقيمت أمس أيضاً على ستاد البيت في الخور.
دخل الفريقان مجريات اللقاء بحذر شديد مع محاولة المنتخب الياباني السيطرة على وسط الملعب ومحاولة الاختراق من خلال تحركات تاكيفوسو كوبو على حافة المنطقة ومن الجهة اليسرى التي يتواجد فيها دايزن مايدا، في حين حاول المنتخب الإيراني الاعتماد على سرعة علي رضا جاهانباخش ومحمد محبي في الأطراف.
وجاءت أولى المحاولات الخطيرة في اللقاء، حينما تسلم جاهانباخش كرة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء قبل أن يسددها قوّية بقدمه اليمنى مرّت فوق المرمى بقليل (13). وسنحت فرصة أخرى للمنتخب الإيراني حنيما سدد سعيد عزة الله كرة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء جاءت سهلة بين أحضان الحارس الياباني زيون سوزوكي (17).
في المقابل، نجح المنتخب الياباني في استغلال أولى محاولاته الحقيقية على المرمى الإيراني ليفتتح باب التسجيل، وذلك حينما تبادل أياسي أويدا وهيديماسا موريتا الكرة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء قبل أن يتجاوز موريتا الدفاع الإيراني ويسدد كرة زاحفة حاول الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند التصدي لها بقدمه، لكن الكرة واصلت طريقها نحو الشباك (28).
وأهدر المنتخب الإيراني فرصة تعديل النتجية عندما استلم سامان قدوس الكرة على الجهة اليسرى قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية قوّية مرّت قريبة بجوار القائم الأيمن (39)، لتنتهي مجريات الشوط الأول بتفوق اليابان بهدف دون مقابل.
دخل الفريقان مجريات الشوط الثاني بقوة، وكاد المنتخب الياباني أن يضاعف تقدمه بعد أن أرسل كوبو كرة عرضية من الجهة اليسرى باتجاه القائم البعيد ارتقى لها أويدا ليحوّلها برأسه باتجاه أعلى الزاوية اليسرى، لكنها علت المرمى بقليل (51).
في الجهة المقابلة، تمكن المنتخب الإيراني من إحراز هدف التعادل إثر هجمة سريعة مرر من خلالها سردار أزمون كرة بينية جميلة خلف المدافعين باتجاه محبي الذي سدد بدوره الكرة أرضية على يمين الحارس سوزوكي داخل الشباك (55).
وألغى حكم اللقاء هدفاً آخر للمنتخب الإيراني سجله أزمون بسبب وقوعه في مصيدة التسلل، وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد (63).
واصل منتخب إيران أفضليته الواضحة خلال الشوط الثاني، ولاحت فرصة خطيرة عندما أرسل رضائيان كرة عرضية من الجهة اليمنى باتجاه القائم البعيد حوّلها محبي برأسه باتجاه الزاوية الضيّقة ارتدت من الشباك الخارجية (67). وبعد دقيقة واحدة فقط سدد أزمون كرة قوّية من داخل منطقة الجزاء باتجاه الزاوية اليسرى تألق الحارس سوزوكي في التصدي لها.
حاول المدير الفني للمنتخب الياباني هاجيمي مورياسو إيجاد الحلول ومحاولة السيطرة على مجريات اللعب خاصة وسط الميدان من خلال إجرائه تبديلين متتاليين بدخول كاورو ميتوما وتاكومي مينامينو بدلاً من كوبو ومايدا.
بدوره عاد أزمون ليواصل تهديده للمرمى الياباني عندما ارتقى لكرة عرضية عالية أرسلها ميلاد محمدي من الجهة اليسرى حوّلها برأسه لكنها مرّت قريبة بجوار أعلى الزاوية اليسرى (73). في حين سدد عزة الله كرة نصف طائرة من على مشارف منطقة الجزاء كان لها الحارس سوزوكي بالمرصاد (84).
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن اللقاء، نجح المنتخب الإيراني في الحصول على ضربة الجزاء بعد تعرض لاعبه حسين كنعاني للعرقلة من قبل المدافع كو ايتاكورا داخل الصندوق، انبرى لتنفيذها جاهانباخش الذي سددها بقوة على يسار الحارس سوزوكي داخل الشباك محرزاً الهدف الثاني لفريقه (90+6)، ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية بفوز مثير لإيران بهدفين لهدف.
سون: نريد اللقب
من ناحية ثانية، أكد سون هيونج مين قائد منتخب كوريا الجنوبية، تصميمه على التتويج بلقب كأس آسيا، وذلك بعد الفوز على أستراليا 2-1 أول من أمس على ستاد الجنوب في الوكرة، ضمن ربع النهائي.
في الوقت الأصلي تقدم المنتخب الأسترالي في الشوط الأول عبر هدف كريج غودوين، قبل أن تدرك كوريا الجنوبية التعادل في الوقت القاتل عبر ضربة جزاء نفذها هوانج هي-تشان (90+6).
ثم خطف سون هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب الكوري في الدقيقة 14 من الشوط الإضافي الأول عبر ركلة حرة مباشرة.
وأكمل منتخب أستراليا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط البديل ايدن اونيل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول.
ويتقابل المنتخب الكوري في الدور نصف النهائي بعد غد الثلاثاء، مع المنتخب الوطني الذي تغلب على طاجيكستان 1-0 أول من أمس أيضاً على ستاد أحمد بن علي في الريان.
وقال سون بعد نهاية المباراة: "عقب اختتام مباريات الغد سيكون هنالك أربعة منتخبات متبقية هنا في الدوحة، ومن هذه المنتخبات الأربعة سوف يقوم واحد فقط برفع كأس البطولة، وأنا أريد أن أقاتل من أجل هذه الكأس".
كشف حول نجاح الفريق في رد الاعتبار لخسارة نهائي كأس آسيا 2015 أمام أستراليا بالتحديد: "لا أريد أن أصف هذا الفوز بالثأر، لكن صحيح أن خسارة نهائي 2015 كانت مؤلمة، وقد آلمتني تلك الخسارة، حيث كان أمامنا فرصة ممتازة يومها، وأنا كنت من ضمن اللاعبين الذين أصيبوا بخيبة الأمل بسبب تلك النتيجة".
وأضاف: "لكن هذا جزء من كرة القدم، وهذه الخبرات ساعدتني كثيراً من أجل النضوج كشخص وكلاعب، وهي ساعدتني في مسيرتي.. مباراة اليوم لم تكن متعلقة بمباراة العام 2015، بل كانت تتركز على هدفي في هذه البطولة وهدفنا كفريق، وهذا كل ما كنا نفكر فيه، وأنا سعيد لأننا اقتربنا من أجل تحقيق طموحنا".
وأشار اللاعب على لقب "فريق الزومبي" الذي تطلقه الجماهير على المنتخب الكوري لكونه يرفض الاستسلام على الإطلاق وينجح في التسجيل بالرمق الأخير من المباريات: "الشيء الأهم هو أننا حققنا النتيجة المطلوبة، بغض النظر عن الوصف الذي يتم تسميته للفريق".
وأوضح: "لعب 120 دقيقة أمر صعب، وهو ليس سهلاً على الإطلاق، ولكن روح التي يظهرها اللاعبون تجعلنا نتماسك مع بعض، وأنا يمكنني القول بكل ثقة أن قوتنا تكمن في روح الفريق الواحد.. نحن متعاضدون في هذه المنافسة، وهذا هو الأمر الأهم، فالروح التي نظهرها هي ما يجب أن يركز عليه الناس".
وتابع: منذ أن بدأت مسيرتي كلاعب، أعتقد أن هذه المرة الأولى التي ألعب فيها 120 دقيقة في مباراتين على التوالي، ولكن الأمر ليس سيئاً كما يبدو للبعض. فالأمر يعتمد على التركيز الذهني وما يدور في ذهنك، لكن الآن أنا ألعب من أجل بلدي، ولا يوجد أي أعذار".
وختم: "التعب أو الإرهاق، لا يجب أن يكون هنالك أي أعذار، نحن سوف نواصل من أجل الفوز بلقب البطولة والعودة بها إلى بلدنا". -(وكالات)

MENAFN03022024000072011014ID1107805422

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث