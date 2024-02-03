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توتنهام يسقط في فخ التعادل.. وسترلينج يحتقظ بالأمل الدولي

2/3/2024 2:26:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- فرض إيفرتون تعادلا مثيرا على ضيفه توتنهام 2-2 أمس السبت، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان توتنهام في طريقه للخروج فائزا وحصد ثلاث نقاط ثمينة لكن جاراد برانثوايت تقمص دور البطولة وخطف هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وسجل البرازيلي الدولي ريتشارليسون هدفي توتنهام في الدقيقتين الرابعة و41، في الوقت الذي سجل فيه جاك هاريسون الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة 30، قبل أن يسجل برانثوايت هدف التعادل في الوقت القاتل.
ورفع توتنهام رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع مقابل 19 نقطة لإيفرتون في المركز السابع عشر، ليبتعد خطوة عن مثلث الهبوط.
ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 51 نقطة من 22 مباراة متفوقا بخمس نقاط على مانشستر سيتي الذي خاض 21 مباراة وبفارق خمس نقاط أيضا عن آرسنال الذي خاض 22 مباراة.
ويلتقي ارسنال مع ليفربول اليوم الأحد، فيما يلتقي مانشستر سيتي مع مضيفه برينتفورد يوم غد الاثنين.
سترلينج يتمسك بالفرصة
يتمسك نجم تشيلسي رحيم سترلينج، بفرصه في تمثيل المنتخب الإنجليزي خلال نهائيات كأس أوروبا 2024، رفم أن المدرب جاريث ساوثجيت تجهله في الفترة الماضية.
وغاب جناح تشيلسي عن تشكيلة منتخب إنجلترا في المناسبات الخمس الماضية، ما أثار شكوكا حول إمكانية مشاركته في بطولة "يورو 2024" التي ستقام الصيف المقبل في ألمانيا.
وردا على سؤال حول شعوره بشأن الأمر، قال سترلينج لشبكة "سكاي سبورتس": "كل ما يمكنني فعله هو التحكم في ما يمكنني فعله على ملعب كرة القدم".
وأضاف: "يمكنني أن أحاول الارتقاء بالمستوى لأكون مع المنتخب الوطني مرة أخرى، وهو ما أحب القيام به".
وخاض سترلينج 82 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، 55 منها تحت قيادة المدرب ساوثجيت، وكان آخر ظهور له مع إنجلترا خلال هزيمة ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا.
فابريجاس يحذر آرسنال
أكد لاعب آرسنال السابق سيسك فابريجاس، أن مباراة الفريق المقبلة أمام ليفربول مساء اليوم، مصيرية ضمن مسعاه لإحراز لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ العام 2004.
وإذا فاز ليفربول باللقاء، فإنه سيبتعد بفارق 8 نقاط عن آرسنال، الأمر الذي سيصعب من مهمة الفريق اللندني في إنهاء صيام عن إحراز لقب الدوري دام 20 سنة حتى الآن.
وسارع فابريجاس إلى تذكير مدرب آرسنال أرتيتا ولاعبيه، بالمخاطر الكبيرة التي تحيط بالمباراة في هذه المرحلة من الموسم.
وقال فابريجاس في تصريحات لبرنامج "بريميرليج بلانيت" الخاص بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أعتقد من معرفتي لميكيل قليلاً أنه سيرغب في الفوز.. إنها فرصة كبيرة لسد الفجوة".
وأضاف: "أود أن أقول إنهم سيفعلون ذلك حقًا وسيحاولون سد الفجوة في أقرب وقت ممكن، لأن الآن بدأ الوقت الذي يتم فيه تحديد الدوري الإنجليزي الممتاز.، وسيحدد من سيكون آخر فريقين أو ثلاثة فرق في القمة حتى النهاية".
وتابع: "لا يستطيع آرسنال تحمل خسارة المزيد من النقاط. إنه وقت مبكر من الموسم، لكن هذا هو المكان الذي تبدأ فيه رؤية فيه من هم الأبطال الحقيقيون. من هم الذين سيتمكنون من الصمود حتى النهاية".
وأوضح فابريجاس أيضا، أن مهمة آرسنال ستزداد صعوبة، مع إعلام مدرب ليفربول يورجن كلوب، رحيله في نهاية الموسم.
وأردف: "علينا أيضًا أن نفهم حقيقة أنني أؤمن كثيرًا من ناحية عاطفية بلحظات مثل هذه، سيريد لاعبو ليفربول تولي الأمور بسبب ذلك، أعتقد أن هناك المزيد من جانب ليفربول للفوز".
ويلشير يتطلع لمهمة خاصة
يتطلع نجم آرسنال السابق جاك ويلشير، إلى انطلاق مسيرته التدريبية، بعدما تقدم للمنصب الشاغر في فريق أبردين بالدوري الأسكتلندي.
ويتولى لاعب خط وسط أرسنال وإنجلترا السابق، البالغ من العمر 32 عامًا، تدريب فريق أرسنال تحت 18 عامًا منذ تموز (يوليو) 2022.
وفي الأسبوع الماضي، أقال أبردين مدربه باري روبسون، مع احتلال الفريق المركز الثامن في الدوري، ولم يحقق أي فوز في ثلاث مباريات، وسيتولى بيتر ليفين المسؤولية مؤقتا في مباراته على أرضه أمام سلتيك حامل اللقب يوم السبت.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ريكورد" الأسكتلندية، تقدم ويلشير لهذا المنصب بعد 18 شهرًا من العمل في إدارة فريق الشباب بآرسنال.
لكن ويلشير يواجه منافسة مع مدرب سلتيك السابق نيل لينون الذي يعتبر المرشح الأبرز لتولي المنصب.
وكان ويلشير قد خضع مؤحرا لمقابلة مع فريق كولورادو رابيدز في الدوري الأميركي للمحترفين، من أجل تولي تدريب الفريق، قبل أن يتم تعيين كريس أرماس لتولي المهمة.
وقاد ويلشير فريق أرسنال تحت 18 عامًا إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، في أول موسم له مع الفريق، قبل أن يخسر بنتيجة 1-5 أمام وست هام يونايتد.
فيلايني يعتزل
أعلن مروان فيلايني، لاعب وسط مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز 36 عامًا.
وغادر الدولي البلجيكي السابق فريق شاندونج تايشان الصيني في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد 4 سنوات قضاها مع النادي.
وقال فيلايني في منشور له عبر منصة "إنستجرام": "أكتب هذا المنشور لأعلن أنه بعد مسيرة استمرت 18 عامًا، سأعتزل كرة القدم الاحترافية".
وأضاف: "لكن كل شيء بدأ قبل فترة طويلة من هذه السنوات الـ 18. أتذكر، مثل الأمس، أول مباراة لي عندما كنت طفلاً، وجلسات التدريب التي لا نهاية لها مع والدي، واختياري في فريق ستاندار دي لياج، واختياري للمرة الأولى مع للمنتخب البلجيكي. الوقت يطير!".
وتابع: "يا لها من رحلة مذهلة! أنا ممتن للغاية لأنني مارست الرياضة التي أحبها على أعلى مستوى. أنا فخور بأنني مثلت ستاندارد في بلجيكا، وإيفرتون ومانشستر يونايتد في المملكة المتحدة، وشاندونج تايشان في الصين. كان شرفًا لي اللعب مع المنتخب البلجيكي في الألعاب الأولمبية 2008، ويورو 2016، وكأس العالم 2014 و2018".
وأردف: ""لقد لعبت أمام أفضل المشجعين في العالم، وأريد أن أغتنم هذه اللحظة لأشكرهم جميعًا على دعمهم الثابت طوال مسيرتي. لقد كان تشجيعكم وشغفكم مصدر إلهام دائم بالنسبة لي. كل هذا كان مستحيلا لولا عائلتي وزملائي والمدربين والمستشارين وكل من كان جزءًا من رحلتي. إن حبكم وتوجيهاتكم ودعمكم وصداقتكم لا تقدر بثمن. شكرًا لكم!".
وختم: "بينما أبدأ هذا الفصل الجديد من حياتي، أتطلع إلى تحديات جديدة، لكن اطمئنوا.. سأواصل دعم اللعبة الجميلة بأي طريقة ممكنة".
وقبل انتقاله إلى الصين، أمضى فيلايني خمس سنوات ونصف في مانشستر يونايتد حيث شارك في 177 مباراة، وساعده على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في العام 2016، قبل أن يفوز بكأس الرابطة والدوري الأوروبي في العام التالي.
وشارك لاعب خط الوسط أيضًا في 177 مباراة مع إيفرتون حيث أصبح شخصية محبوبة بسبب شعره المميز وقدرته على تسجيل الأهداف، علما بانه خاض 87 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، واعتزل اللعب الدولي في العام 2019. -(وكالات)

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