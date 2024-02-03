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البارالمبية الأردنية تنهي مشاركتها بـغرب آسيا بإنجازات جديدة

2/3/2024 2:26:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنهى وفد المنتخب البارالمبي مشاركته في النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، والتي اختتمت أول من أمس في مدينة الشارقة الإماراتية، وبمشاركة 513 رياضيا ورياضية من 12 دولة، تنافسوا في 7 ألعاب.
وشاركت البعثة الأردنية البارالمبية بـ24 لاعبا ولاعبة في 5 ألعاب هي: (رفع الأثقال، ألعاب القوى، كرة الهدف، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة)، وتم حصد الميداليات الملونة عن طريق كل من: عبدالكريم خطاب، ذهبية وزن 97 كغم، برفعه لـ260 كغم، (رقما عالمياً جديدا)، ونبيل مقابلة 3 ذهبيات، 5000 متر، وسباق 1500 متر بزمن 4.24 دقيقة لفئة 12، و800 متر، وأحمد الهندي، ذهبية دفع الكرة الحديدية لمسافة (11.22) متر لفئة 34 (المؤهل لبارالمبيك باريس)، وأبي أسعد ذهبية دفع الكرة الحديدية 10.29 متر لفئة 55، وهو رقم مؤهل لبارالمبيك باريس، وفاتن عليمات ذهبية كرة الطاولة فردي، ومحمد جلهم فضية سباق 1500 متر، بزمن 4.36 دقيقة لفئة 13، وفضية لـ"كرة الهدف"، وأبي أسعد فضية رمي الرمح، ومصعب الطوالبة الميدالية البرونزية للريشة الطائرة، أنس عنانزة برونزية دفع الكرة الحديدية لمسافة 6.27 متر لفئة 32، ومحمد جلهم برونزية 800 متر، ومحمود الحايك برونزية كرة الطاولة فردي.
وتضاف هذه الإنجازات الجديدة إلى الكثير من الإنجازات التي حققتها البارالمبية الأردنية في مشاركاتها الرسمية الماضية، والتي وضعتها في قمة البطولات سواء أكانت الإقليمية أو العالمية، في الوقت الذي تسعى فيه اللجنة إلى توفير المتطلبات كافة، أمام اللاعبين واللاعبات للظهور بصورة مميزة في دورة الألعاب البارالمبية المقبلة، والتي تقام في باريس، حيث ينتظر أن يحصد اللاعبون واللاعبات العديد من الميداليات، كما فعلوا في الدورات الماضية.

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