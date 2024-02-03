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الكراتيه يعتمد على الدورات في تطوير أداء المدربين

2/3/2024 2:26:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- تساهم الدورات التدريبية، التي ينظمها اتحاد الكراتيه في تطوير أداء المدربين وصقل مهاراتهم، حيث تشتمل على الكثير من المواضيع المهمة التي تخص المدربين، حيث خصص الاتحاد في العام الحالي إقامة 3 دورات محلية، تحظى بإشراف مجموعة من المدربين المختصين، والذين يتمتعون بخبرة كبيرة في رياضة الكراتيه.
وتتيح الدورات التدريبية للمدربين الفرصة للاطلاع على آخر مستجدات القوانين، وتساهم في نقل الخبرات الدولية الحديثة للمدربين عن طريق إطلاع المشاركين على طرق وأساليب التدريب الدولية الحديثة طبقا للقانون الدولي والتطبيقات العملية.
واختتمت أمس دورة الصقل والإنعاش وتصنيف المدربين لمختلف الدرجات للعام الحالي، والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة نحو 111 مدربا ومدربة من المراكز والأندية المنتسبة للاتحاد، وأقيمت التطبيقات العملية للمشاركين في مركز الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس، والمحاضرات النظرية في صالة اتحاد الشطرنج بمدينة الحسين للشباب.
وتشمل روزنامة الكراتيه للعام الحالي، إقامة 3 دورات تصنيفية تساعد على رفد واعتماد مدربين جدد، ومحاضرات استراتيجية عن أساليب وطرق التدريب، ومحاضرات في القتال والكاتا، وعن الأداء البدني وأشكاله، ومحاضرات عن ديناميكية الأداء في المهارات الأساسية للكراتيه.
واشتملت الدورة التدريبية على محاضرات في أساليب تدريب الكاتا باستخدام عناصر اللياقة البدنية الخاصة بالكاتا، بإشراف المحاضرة المدربة رادا بشارة، والتي تحمل درجة 4 دان، ودرجة البكالوريوس في تاريخ الكراتيه من اليابان، وتنمية المهارات القتالية لدى اللاعبين، قدمهاالمدرب سالم الدعجة الذي يحمل درجة 6 دان، ولاعب سابق في المنتخب الوطني للكراتيه، وأشكال التدريب التي تناسب لعبة الكراتيه قدمها الدكتور عاكف طيفور وهوأستاذ مشارك في الجامعة الهاشيمة ومتخصص في التربية الرياضية، والتحليل الفني للأداء المهاري والخططي في لعبة الكراتيه قدمها د. محمد الحوري، وهو عضو هيئة تدريسية في كلية الرياضة في جامعة اليرموك، وقانون التحكيم قدمها الحكم الدولي فائق الجعفري وأساليب تطوير لاعبي القتال للمراحل المتقدمة قدمها سالم الدعجة والاطلاع على خطة اللجنة الفنية للعام الحالي والتعديلات على برنامج فحص الحزام الأسود الواحد دان، قدمها رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد إبراهيم الدقس.
وقال رئيس لجنة المدربين في الاتحاد محمد عليان: "تعد الدورات التدريبية التي ينظمها اتحاد الكراتيه مهمة جدا للمدربين وتساهم في حصولهم على درجات حسب فئاتهم ودرجة الدان، وتساهم في تنمية مهارات المدربين، وهذه الدورة فرصة جيدة للمدربين الأردنيين للاستفادة من تعديلات القانون الدولي للكراتيه، في الوقت الذي حظيت فيه الدورة بمشاركة كبيرة من المدربين".
وأضاف: "يتم خلال الدورة إعطاء محاضرات وفقا لبرنامج البطولة الذي تمت فيه مراجعة شاملة لمواد وتعديلات القانون (wkf)، إضافة إلى التدريب العملي وإجراء اختبارات عملية ونظرية للمشاركين في نهاية الدورة، ومن ثم إجراء الفحص النظري، وتم منح المشاركين في الدورة شهادات من اتحاد اللعبة، وتعد الدورة متابعة مستمرة لأمور التدريب العملية والنظرية ورفع مستوى المدربين، كما تتيح لهم فرصة الانضمام إلى الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية".
وأشار: "نقوم بعقد اجتماعات دورية 3 مرات في الشهر، مع المدربين، تتم فيها مناقشة أهم التطورات، وطرح الأفكار من قبل المدربين، واستعراض مستجدات الكراتيه، حيث تعد مثل هذه الاجتماعات من الأمور الإيجابية التي تسعى لجنة المدربين بالتعاون مع اتحاد الكراتيه إلى استمرار إقامتها".

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