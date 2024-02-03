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السعودية تشارك في البطولة العربية لـيد الناشئين بعمان

2/3/2024 2:26:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد عن مشاركة المنتخب السعودي في البطولة العربية لمنتخبات الناشئين الحادية عشرة، والتي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 2 ولغاية 10 آذار (مارس) المقبل، وقبل ذلك أعلن الاتحاد العربي عن مشاركة المنتخب الوطني الأردني.
وينتظر أن تعلن العديد من المنتخبات العربية عن مشاركتها في هذه البطولة نظرا لأهميتها وتوقيتها الذي يتناسب مع المنتخبات، خصوصا وأن تسبق موعد البطولة الآسيوية التي تقام في إيران أواخر شهر آب (أغسطس) المقبل.
وبدأ الاتحاد الأردني من اتخاذ الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة باستضافة البطولة، حيث ينتظر أن يعلن الاتحاد في غضون الأيام المقبلة عن اللجان العاملة، والتي ستقوم باستقبال الوفود المشاركة، وتجهيز صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، التي ستقام عليها كافة اللقاءات، واختيار الفنادق التي ستقيم فيها المنتخبات واللجنة الفنية والحكام، الذين سيتولون ادارة منافسات البطولة.
إلى ذلك يواصل المنتخب الوطني من تحضيراته المكثفة لخوض منافساتت البطولة، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذي يشرف عليه المدير الفني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان، حيث التركيز ينصب على الجوانب الفنية والبدنية، إضافة إلى خوض سلسلة من اللقاءات الودية مع منتخبي الرجال والشباب، حيث يعول الجهاز الفني كثيرا على اللقاءات الودية، خصوصا وان قوية وتأخذ الطابع التنافسي الرسمي.
كما ينتظر أن برنامج الإعداد في الأيام المقبلة تكثيف الوحدات التدريبية، وصولا بالفريق إلى الجاهزية الكاملة قبل الدخول في الموعد الرسمي لمنافسات البطولة، كما ينتظر أن يسمي الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستمثل الأردن في هذا الاستحقاق المهم، والذي يأتي ضمن اهتمامات الاتحاد في تشكيل المنتخب الوطني واعداده بالصورة القوية والمثالية، حيث أن أغلب اللاعبين سينضمون في المراحل المقبلة إلى صفوف المنتخب الوطني للرجال، والذي سيتكون من اللاعبين (الشباب والناشئين)، والذي سيمثلون الأردن في البطولة الآسيوية (تصفيات كأس العالم) التي تقام مطلع العانم 2026 حسب ما أعلن عنه الاتحاد في وقت سابق.
وكان المنتخب الوطني للناشئين قد ظهر بصورة جيدة في مشاركته الأخيرة بالبطولة العربية التي أقيمت في تونس، حيث عززت هذه المشاركة من ثقة الاتحاد بالفريق ومواصلة الاهتمام به.

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