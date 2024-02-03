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منتخبات الطاولة تكثف تحضيراتها.. وطموحات ببلوغ الأولمبياد

2/3/2024 2:26:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلال الغلاييني تكثف المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة من تدريباتها في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، والتي يقودها المدير الفني المصري عمرو رضا، والتي تأتي ضمن التحضيرات الخاصة بها، والتي تسبق مشاركاتها في الإستحقاقات الرسمية المقبلة، والتي اقرها الاتحاد من خلال خطة 2024، وتم رفعها رسميا إلى اللجنة الأولمبية الأردنية بصفتها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية.
ويركز الجهاز الفني في برنامج العمل على الجوانب الفنية والإدارية، سعيا لرفع المستوى الفني لكافة اللاعبين واللاعبات، علاوة على إجراء الكثير من اللقاءات الودية بين اللاعبين، والتي تأخذ الطابع التنافسي الرسمي، وهو ما يعتمد عليه الجهاز الفني حاليا.
ويعول الاتحاد الأردني برئاسة طارق الزعبي على التصفيات الأولمبية الخاصة بمنطقة غرب آسيا، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024، حيث يملك لاعبو المنتخب الوطني فرصة التأهل نظرا للمستوى الفني المتميز الذيب وصلوا اليه في الأونة الأخيرة، والتي شهدت تفوق "الطاولة الأردنية" سواء على المستوى العربي أو على مستوى منطقة غرب آسيا من خلال إحراز النتائج القوية والإنجازات العديدة.
ويشارك في التدريبات لاعبو المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات (زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم وتيماء أبو يمن وبراء الوديان)، إلى جانب العديد من اللاعبين في الفئات العمرية، والتي يتشهد اهتماما كبيرا من قبل الجهاز الفني والاتحاد، باعتبار الفئات العمرية هي الأساس في تطوير اللاعبين واكتشاف اللاعبين الموهوبين.
وينتظر الاتحاد حاليا تحديد الموعد الرسمي لاقامة المعسكر التدريبي المشترك الذي يجمع بين لاعبي المنتخب الوطني ولاعبي المنتخب المصري، والذي سيقام في العاصكة عمان، والذي سيكون قبل موعد الدخول في التصفيات الأولمبية التأهيلية، حيث يعتبر هذا المعسكر محطة فنية مهمة للاعبين الذين سيمثلون الأردن في التصفيات، نظرا للمستوى المتقدم الذي يتمتع به لاعبو المنتخب المصري، خصوصا وان الفريق الشقيق سيحضر إلى عمان بلاعبيه المعروفين والحاصلين على المراكز المتقدمة في لائحة التصنيف التابعة للاتحاد الدولي.
وينتظر أن تشهد التصفيات الأولمبية التأهيلية مشاركة كافة الاتحاد المنضوية تحت لواء اتحاد غرب آسيا، والذي يتخذ من العاصمة عمان مقرا رئيسيا له، حيث تسمح التعليمات بمشاركة لاعبين ولاعبتين من كل دولة، على أن يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لاعب ولاعبة الحاصلين على المركز الأول في كل فئة (الرجال والسيدات).
وكانت النسخة الأخيرة من التصفيات الأولمبية، والتي جرت في العاصمة عمان وتحديدا في صالة الأميرة حمزة بمدينة الحسين للشباب، والتي جرت في العام 2020، قد شهدت عن تأهل لاعب المنتخب السعودي علي الخضراوي، وتأهل لاعبة المنتخب السوري هند ظاظا، في الوقت الذي كان فيه لاعبا المنتخب الوطني زيد أبو يمن وسوار أبو يمن قريبين جدا من التأهل.
من ناحية أخرى أعلن رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا طارق الزعبي عن جاهزية الاتحاد العراقي لاستضافة التصفيات الأولمبية، وأن التنسيق بين الاتحادين غرب آسيا والعراقي وصل إلى أعلى مستويات، وأن الاتحاد العراقي قادر على استضافة مثالية لهذا الحدث الكبير، نظرا لما يملكه من مقومات فنية وإدارية على مستويات عالية، اضافة إلى وجود أصحاب الخبرات في هذا المجال.
وقال الزعبي "نتابع كافة التحضيرات مع الأشقاء في الاتحاد العراقي، الذين شرعوا في اتخاذ الترتيبات الفنية والإدارية لضمان اخراج التصفيات بالصورة المثالية، وهذه التصفيات تستحق هذا الدعم والتحضير نظرا لأهميتها وباعتبارها الحدث الأبرز على روزنامة الاتحاد للعام الحالي 2024".
وأكد الزعبي أن اتحاد غرب آسيا قرر اقامة بطولة الأندية للرجال والسيدات لدول المنطقة في مدينة جدة السعودية خلال شهر آذار (مارس) المقبل، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة واسعة من أندية دول المنطقة.

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