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6 ميداليات لمنتخب الريشة الطائرة في البطولة العربية

2/3/2024 2:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انهت منتخباتنا الوطنية للريشة الطائرة أمس مشاركتها في منافسات البطولة العربية للشباب والعموم، والتي اقيمت في مجمع الصالات الخضراء في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحصولها على ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية، في البطولة التي شارك فيها 15 دولة عربية بحضور رئيسة الاتحاد العربي د. سوسن تقوي، ورئيس الاتحاد السعودي مقرن المقرن وعدد من رؤساء الاتحادات العربية المشاركة وسط ترتيبات أنيقة.
فعاليات البطولة التي خصص لها جوائز مالية أقيمت لفئتي العموم (الكبار) وتحت 19 عاما للجنسين، وشارك فيها الاتحاد الأردني بأربعة لاعبين وأربع لاعبات، ففي بطولة العموم حصلت دموع عمرو على فضية فردي السيدات، والثنائي دموع عمرو وماريا أبو عرة على فضية زوجي السيدات، والثنائي المختلط دموع عمرو وبهاء الشنيك على ذهبية الزوجي المختلط، بينما لم يحصل لاعبا منتخبنا بهاء الشنيك وعزالدين أبو عرة على أي من المراكز الأولى في مسابقات فردي وزوجي الرجال.
وفي فئة تحت 19 عاما توجت اللاعبة مريم أبو عرة بذهبية مسابقة الفردي، وحلت خلفها مرح عمر بالميدالية الفضية، كما حصل الثنائي مريم أبو عرة ومرح عمر على ذهبية مسابقة الزوجي، ونال أحمد سويدان ومريم أبو عرة برونزية الزوجي المختلط، بينما لم يحصل إسماعيل عمر وأحمد سويدان على أي من المراكز الأولى في مسابقتي الفردي والزوجي.

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