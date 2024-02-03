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الفحيص ينجز مهمة الفتاة الكويتي ويلاقي العاصمة السعودي في سلة الشارقة

2/3/2024 2:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري الشارقة – استهل فريق شباب الفحيص حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كرة السلة بالنسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2024"، بالفوز على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 95-78 (النصف الأول 55-32)، في لقاء جمعهما أمس بصالة البطائح في إمارة الشارقة، ضمن منافسات الدور التمهيدي.
ويلتقي الفحيص مع فريق العاصمة السعودي عند الساعة الثانية من مساء اليوم وفي الصالة نفسها لحساب مباريات الجولة الثانية، والتي يلتقي فيها الأهلي البحريني مع غاز الشمال العراقي عند الساعة العاشرة صباحا، فيما يلتقي الفتاة الكويتي مع نظيره الثورة السوري عند الساعة 12 ظهرا.
وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، على أن يلتقي الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع على "الميدالية البرونزية".
عصفور: توقيت المباريات سيئ
وانتقد المدير الفني لفريق نادي شباب الفحيص نايف عصفور، التوقيت السيئ لمباريات البطولة، مؤكدا حاجة لاعبات الفريق لوقت أطول من أجل استيعاب التوقيت الصباحي، خصوصا وأن الفريق لم يحظ بفرصة تدريب جيدة أسوة بالفرق المشاركة.
وقال عصفور في حديثه لـ"الغد": "حققنا فوزا معنويا مهما، وهذا الأهم في البداية، خصوصا وأننا لم نمتلك المعلومات الكافية عن الفريق الكويتي ومحترفاته، فجاءت بدايتنا بطيئة، قبل أن نحتوي خطورة الفريق الكويتي بتبديل طريقة الدفاع على صانعة ألعابه المحترفة، وعطلنا مفاتيح لعب الفريق المنافس".
واستطرد: "راض عن مستوى المحترفات، وتحتاج اللاعبات المحليات لخوض المزيد من المباريات لاستعادة حساسية المباريات، والتي تفتقدها اللاعبات في ظل عدم وجود مسابقة محلية لهن حتى الآن، بخلاف أغلب الفرق المشاركة، لم نكشف أوراقنا أمام المنافسين بعد، ولدينا المزيد من المفاجآت".
النجار: فوز مهم
من جانبها، قالت لاعبة المنتخب الوطني وفريق نادي شباب الفحيص، زاره النجار: "إن الفوز على الفتاة الكويتي يعد مهما ونقطة انطلاق حقيقة نحو بلوغ الدور النهائي والتتويج باللقب".
وأكدت النجار في حديثها الخاص للغد: "احتجنا لبعض الوقت من أجل استشكاف الملعب وزيادة التجانس، بدايتنا في المباراة كانت بطيئة، لكن مع مرور الوقت دخلنا أجواء المباراة وحققنا الفوز، وهو الأهم في المرحلة الحالية.
وأشادت النجار بفاعلية دكة البدلاء وقدرتها على تشكيل الإضافة المرجوة، مشيرة: "هناك توازن في حجم الإضافة التي تقدمها اللاعبات الأساسيات والبنش خلال المباريات، والأهم أن نصل للدور النهائي بهذا الشكل".
الفحيص 95 الفتاة 78
بدأ المدير الفني للفحيص نايف عصفور اللقاء معتمدا على خبرات الأميركية نتاشا كلاود في صناعة اللعب وتدوير الكرة مع مواطنتها كريستين بيل، ورشا عبده حول القوس، مع تولي زاره النجار وذكرى شحادة مهمة تأمين منطقة العمق، فيما اعتمد فريق الفتاة الكويتي على الخماسي، شيخه عبدالله وريتاج ملاح وجاده عيسى والمحترفتين بورش بولي وجوسلين تايلور.
وتأخر الفحيص في دخول أجواء المباراة، رغم افتتاح محترفته بيل التسجيل من المسافة المتوسطة، لكن بورش ردت بسلتين من المسافة نفسها، لتعود بيل وتسجل من خارج القوس، فيما كانت جوسلين تايلور تسجل للفتاة من داخل وخارج القوس (9-5)، قبل أن تعود كلاود وبيل لتسجلان من المسافة ذاتها، وواصل الفريقان تبادل عملية التسجيل، ليتقدم الفحيص في الفترة الأولى (23-19) بفضل فاعلية محترفاته وخبرتهن.
وعلى إيقاع سلة للكونغولية موغنزا من اختراق هجومي، بدأ الفحيص الفترة الثانية، قبل أن تسجل ليليانا أبو جبارة من المسافة البعيدة، فيما كانت بيل ترد بسلة دقيقة من خارج القوس على نقطتي بورش، ونوع الفحيص من عملياته الهجومية مع اعتماده على سرعات رشا وكلاود وبيل في عمليتي التمرير والتسجيل، كما كانت ذكرى شحاده والنجار تتابعان الكرات المتساقطة تحت السلتين، وأمام أفضلية الفحيص انتهى النصف الأول بتقدمه (55-32) بعدما حسم الفترة الثانية لصالحه (32-13).
ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثالثة، التي تبادلت فيها أبو جبارة وتايلور وبورش التسجيل من المسافة البعيدة، فيما كانت موغنزا وتايلور تتبادلان التسجيل من المسافة المتوسطة، لكن بيل أضافت سلتين للفحيص من الفاست بريك، قبل أن يطلب مدرب الفحيص نايف عصفور وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه بعد ثلاث سلات متتالية للفتاة الكويتي من خارج القوس، فجاءت صحوة نتاشا بسلتين من خارج القوس ومثلهما لجوانا حداد من داخل القوس، ليحافظ الفحيص على تقدمه في النتيجة الإجمالية (74-55) رغم خسارته الفترة الثالثة (19-23).
ومع الدفاع القوي الذي انتهجه الفحيص في الفترة الأخيرة، سجلت جوانا حداد سلة من المسافة البعيدة، لتضيف رشا عبده سلتين من داخل وخارج القوس، فيما ردت بورش بسلة دقيقة من المسافة ذاتها، قبل أن يعتمد مدرب الفحيص نايف عصفور على "المداورة" بين لاعبات فريقه عبر الزج باللاعبات، ماسه النوباني وتالا شحاتيت وفرح الشياب وزينة القراعين، ومع تنويع "البلوز" لخياراته في التسجيل، انتهت المباراة لصالحه (95-78)، بعدما خسر نتيجة الفترة الرابعة (21-23).
وبرزت الأميركية كريستين بيل من جانب الفحيص بتسجيلها 33 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 41، تليها نتاشا كلاود بـ"الدبل دبل" مع 17 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 32، فيما كانت الأميركية بورش اللاعبة الأبرز من جانب فريق الفتاة بتسجيلها 31 نقطة و9 متابعات و5 تمريرات حاسمة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 22.
وشهدت مباريات أمس، فوز الثورة السوري على الشارقة الإماراتي بنتيجة (78-47) والعاصمة السعودي على غاز الشمال العراقي بنتيجة (79-65)، ليتصدر الثورة الترتيب برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة عن فريقي الفحيص والعاصمة، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا بنفس الرصيد النقطي، فيما جاءت فرق غاز الشمال والفتاة والشارقة في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب، وتذيل الأهلي البحريني الترتيب برصيد خال من النقاط.

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