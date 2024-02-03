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إنجاز النشامى يدخل الفرح والسعادة في قلوب الأردنيين

2/3/2024 2:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان-عم الفرح والاحتفالات في كافة مناطق المملكة، عندما أكمل اللاعب الطاجيكي وحدت حنونوف كرة عبدالله نصيب بمرمى فريقه هدفا بالدقية 66، في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، وهو الهدف الذي نقل المنتخب الوطني للنصف النهائي.
الأردنيون في المنازل والمقاهي والتجمعات عاشوا لحظات تاريخية رافقتها الأهازيج والتغني للمنتخب ولاعبيه والقيادة الهاشمية، في واحدة من أروع وأجمل الصور.
وانعكست مشاهد الفرح في العاصمة الأردنية عمان وعدد من المدن الأردنية، حيث أطلق الأردنيون العنان لأبواق السيارات في الشوارع الرئيسية، وكذلك غطت الفرحة والأغاني الكثير من المقاهي والأسواق في احتفالية تاريخية، وأغلقت السيارات ومواكب الفرح عددا من شوارع المملكة، ولوح المشجعون بالأعلام الأردنية وصورة جلالة الملك والمنتخب واللاعبين.
وشكل تواجد سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد وسمو الأميرة رجوة، وسمو الأميرة سلمى بنت الحسين، والحضور الدائم لسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد دفعة معنوية للاعبين والجماهير، كما كان للجماهير الأردنية في قطر دور كبير في النتائج الإيجابية التي سجلها النشامى وخصوصا في مواجهتي العراق وطاجيكستان.
ويرى الشارع الرياضي الأردني أن المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي الحسين عموتة، استحق التحية وكسب الاحترام، وتمكن من تغيير الصورة الفنية الضعيفة في بداية مشواره مع النشامى وتقديم الصورة القوية للكرة الأردنية في البطولة القارية التي تعتبر الأقوى في نسختها الحالية، حيث نال المنتخب الإعجاب والثناء من كافة أوساط البطولة، وبات عموتة يحمل على عاتقه آمال الشعب الأردني بمشاهدة النشامى في المباراة النهائية بعد أن استحق التواجد في المربع الذهبي لأول مرة في تاريخ كرة القدم الأردنية.
وأكد رئيس نادي السلط خالد عربيات أن المنتخب الوطني جلب الفرحة وسعادة للجماهير الأردنية من خلال عروض فنية قوية وانتصارات مدوية وإمكانيات فنية رائعة لنجوم النشامى وقال عربيات: " قدم المنتخب في النسخة الحالية مستويات ومباريات كبيرة، ولعل أجملها أمام المنتخبين الكوري الجنوبي والعراقي، وأكد لاعبو النشامى علو كعبهم وإصرارهم وظهرت روح الإصرار والتحدي عليهم، فكان الإنجاز بالوصول للدور نصف النهائي".
وأكد عربيات أن حضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، شكل دفعة معنوية كبيرة للنشامى في تحقيق الانتصار على منتخب طاجيكستان، ومواصلة الحلم الأردني في المنافسة على لقب البطولة، وقدم عربيات التهاني لأسرة اتحاد الكرة بقيادة سمو الأمير علي بن الحسين.
وقال رئيس نادي الصريح عمر العجلوني: "يوم تاريخي للكرة الأردنية بكل المعاني، إنجاز غير مسبوق تحتاجه الكرة الأردنية، بطولة كأس آسيا 2023 شكلت انطلاقة قوية وجديدة لمنتخب النشامى الذي زرع الأمل في قلوب الأردنيين بإمكانية التأهل لبطولة كأس العالم 2026، ما قدمه المنتخب خلال المباريات من عروض فنية قوية أسعدت الجماهير الأردنية ومنظومة الكرة، وبثت الأمل في بداية مبشرة للأندية".
وتطرق العجلوني إلى دعم القيادة الهاشمية للرياضة والحضور الأنيق لسمو ولي العهد وتشجيعه للاعبين قبل وأثناء وبعد المباراة، حيث انعكس هذا الدعم على أداء المنتخب واللاعبين.
وتمنى أن يعود المنتخب بكأس البطولة، وهذا ليس بغريب على هذا الجيل المميز من اللاعبين والقيادة الحكيمة لسمو رئيس الاتحاد.
وهنا اللاعب الدولي السابق عبدالله ذيب المنتخب بهذا الإنجاز الكبير، والتأهل التاريخي غير المسبوق، والذي جاء بفضل القيادة الحكيمة لسمو الأمير علي بن الحسين رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد، وتواجد جيل من اللاعبين المميزين الذين تألقوا خلال منافسات البطولة، ولعبوا مباريات ستبقى للذكرى، والإشادة بالمدير الفني للمنتخب الحسين عموتة والذي سخر الإمكانيات الفنية للاعبين في بوتقة كروية جميلة.
وأكد ذيب والذي سبق له التواجد مع المنتخب في البطولة القارية، أن القادم أفضل بعون الله، وسقف الطموحات ارتفع إلى أعلى الدرجات، والأمل بقدرات النشامى في تجاوز المنتخب الكوري الجنوبي، ووضع اسم الأردن في المشهد النهائي.
وقال المدرب الوطني واللاعب الدولي السابق منير أبو هنطش: "برهن منتخب النشامى على علو كعبه وقدم مستويات فنية راقية، واللاعبون استحقوا الإشادة وكل عبارات الثناء، حيث كان المنتخب في الموعد ونجحوا في تغيير الصورة أمام المتابعين من مختلف انحاء آسيا، وتوظيف الإمكانيات الفنية من قبل المدير الفني الحسين عموتة كان مميزا، وعرف عموتة طريق الانتصارات من خلال متابعة واحترام قدرات المنافسين بكل اتقان".
وقال محمد بلال، الذي تابع المباراة مع عائلته: "ما أجمل الفوز سجلنا اسمنا بحروف من ذهب في قائمة المنتخبات الكبيرة في آسيا، والنشامى رفعوا رؤوسنا، وان شاء الله سنكون مع فرحة أردنية ولقب أردني قاري، والنشامى اسعدوا الجماهير والأردن بكامله والنشامى كانوا كبارا كما عهدناهم على الدوام، كنا على أعصابنا طوال الوقت، لكن النهاية كانت سعيدة للجميع".
وقالت سهام محمد، التي تابعت المباراة عبر شاشة كبيرة في العاصمة عمان: "منتخبنا الوطني رفع إسم الوطن عاليا، النتيجة كانت منطقية جدا، وإن شاء الله سنفوز على المنتخب الكوري، النشامى قدم مباريات كبيرة وأداء عالي، وكأس البطولة من نصيبه بإذن الله".
وبين المشجع منذر العبادي، أن الفرح الأردني امتد لكافة مناطق الأردن بعد الإنجاز التاريخي، وعبر كل الأردنيين عن فرحتهم بالأهازيج والأغاني، إلى جانب تبادل التهاني والتبريكات وسط أجواء من الفرح بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الأردني لأول مرة، وقال:" النشامى اقتراب من الوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق الإنجاز والعودة بالكاس".

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