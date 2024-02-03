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أبو حشيش لـالغد: جيل النشامى الحالي أثبت علو كعبه آسيويا

2/3/2024 2:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي الدوحة - أكد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد أبو حشيش، أن الجيل الحالي أثبت حضوره المميز في نهائيات كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر، عقب تأهل "النشامى" للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
وبين أبو حشيش في مقابلة خاصة لـ"الغد"، أن الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في النسخة الحالية، يعد استثنائيا للاعبين واتحاد الكرة والشارع الرياضي، مبينا أن طموحه وبقية الزملاء يتمثل في إكمال المسيرة والتوجه إلى المباراة النهائية.
وأوضح أبو حشيش، أن دعم ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وحضوره لمباراة الفريق أمام طاجيكستان أول من أمس، شكل دافعا معنويا كبيرا للاعبين من أجل الفوز، مشددا على أهمية وقوف سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، إلى جانب اللاعبين من خلال حضور التمارين والمباريات في قطر.
وأضاف: "لا يمكنني أن أجزم بأن الجيل الحالي هو الأفضل في تاريخ الكرة الأردنية، لكنه صنع ما لم يصنعه أي جيل آخر خلال مشاركات سابقة بالنهائيات القارية، لذلك، فإنه يعتبر جيلا مميزا يستحق الثناء والمديح على ما قدمه في النسخة الحالية".
ويعد أبو حشيش البالغ من العمر 28 عاما، أحد اللاعبين الذين لازموا قائمة المنتخب الوطني في الفترات الماضية، وتحديدا مع المدرب السابق العراقي عدنان حمد مرورا بالمدرب المغربي الحالي الحسين عموتة، وكانت أول مباراة له أمام البحرين في العام 2021، حيث شارك لاحقا في 32 مباراة مع المنتخب الوطني منها 6 مرات فقط شارك بديلا.
وتابع: "لقد كانت مرحلة صعبة في البداية مع عموتة نظرا لعدم معرفته الكافية باللاعبين، إلى جانب عدم اعتياد اللاعبين على خطته الجديدة، إلا أن الجميع تكاتف لاحقا وقمنا بتصحيح الأخطاء وظهرنا بصورة مغايرة عما كان المنتخب عليه قبل انطلاق البطولة الآسيوية".
ولفت أبو حشيش إلى أن جميع اللاعبين الأساسيين أو البدلاء، حضروا إلى قطر من أجل رفع اسم الكرة الأردنية عاليا، وأنه لا يوجد أي مشكلة لدى أي لاعب في الجلوس على مقاعد الاحتياطيين، مفيدا بأن أي لاعب يلعب بالمباراة يمثل الجميع ويحظى بالدعم من البديل بصورة كاملة.
وواصل: "الأمور تتحسن في المنتخب الوطني من مباراة إلى أخرى، والقادم لن يكون سهلا على الجميع، ونأمل بأن نتجاوز المنافس وبلوغ المشهد الختامي وإكمال المسيرة خطوة بخطوة نحو التتويج باللقب، وعلى عاتقنا مسؤولية كبيرة بإسعاد الشعبين الأردني والعربي، لما نحظاه من مؤازرة ودعم من جميع الجماهير العربية التي خرجت منتخباتها من البطولة".
وزاد: "أي لاعب محترف لا ينظر للمركز الذي يشغله، وعليه تأدية أدواره داخل الملعب كما يطلب المدرب، وهناك فرق بين المركز الذي ألعبه عادة مع الأندية والمنتخب الوطني سابقا، وطبيعة اللعب الحالية، إلا أنه تنتظرني مهمة تأدية واجبي على أكمل وجه كما يحتاج الفريق وليس بناء على رغباتي".
وبدأ أبو حشيش مسيرته الكروية مع نادي البقعة، قبل أن ينضم إلى صفوف السلط، ومنه إلى نادي الوحدات، ليخوض بعد ذلك التجربة الخارجية الأولى في مسيرته مع الزوراء العراقي، وانتقل مع بداية الموسم الحالي إلى صفوف العهد اللبناني، وفسخ عقده معه خلال تواجده مع "النشامى" بالبطولة الآسيوية، علما بأنه سجل هدفا واحدا في كل بطولة دوري لعب فيها، مع الوحدات في الدوري المحلي، والزوراء في الدوري العراقي، والعهد في الدوري اللبناني.
وختم حديثه: "البطولة الحالية قد تعتبر الأجمل من حيث الاستضافة العالية المستوى من جانب قطر، إلى جانب الإثارة في المباريات والحضور الجماهيري، وننتظر دعم الجماهير الأردنية والعربية في المحطة المقبلة، بهدف مواصلة إسعادهم بأهم مباراة للمنتخب في تاريخه".

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