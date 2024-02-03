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أبو ليلى.. خير خلف لخير سلف بين خشبات المرمى

2/3/2024 2:26:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نجح حارس مرمى المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى في مخالفة التوقعات، وأثبت جدارته بين الخشبات الثلاث لمرمى "النشامى"، من خلال حضوره المميز في نهائيات كأس آسيا، وبلوغ الدور نصف النهائي، في مشهد لم يحدث مسبقا خلال 4 مشاركات سابقة.
حارس المرمى البالغ من العمر 31 عاما، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين خلال البطولة الحالية، أمام ماليزيا في المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني، وأمام منتخب طاجيكستان أول من أمس في ربع النهائي، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف في البطولة، بواقع هدفين من كوريا الجنوبية، وهدف من البحرين، وهدفين من العراق.
وتمكن أبو ليلى من التصدي لـ 16 كرة بحسب إحصائيات من الاتحاد الآسيوي، خلال 5 مباريات للمنتخب في الحدث القاري، وجاءت منها اثنتان أمام طاجيكستان، و3 أمام العراق، و3 أمام البحرين، و6 أمام كوريا الجنوبية، واثنتان أمام ماليزيا، إلى جانب حضوره المميز في التمرير وتشتيت الكرات، ما بث الطمأنينة لزملائه في الخطوط الأمامية.
وللمرة الأولى في تاريخ المنتخب الوطني يغيب صانع الإنجازات في كأس آسيا الحارس الدولي السابق عامر شفيع، بعد مشاركته في النسخ الأربعة السابقة، لتتساءل بعدها الجماهير عن الشخص القادر على سد الفراغ الكبير الذي سيتركه "الحوت"، ويأتي أبو ليلى ليؤكد مقولة "خير خلف لخير سلف".
ويستمد أبو ليلى ثقته من الحارس الدولي السابق للمنتخب الوطني، والذي أشرف على تدريبه خلال العامين الماضيين في الجهاز الفني السابق، مشيدا بالجهود التي بذلها شفيع في مسيرته الكروية وتحديدا مع المنتخب الوطني.
وقال أبو ليلى في تصريحات خاصة لـ"الغد": "لو كنت صاحب قرار لبنيت لشفيع تمثالا في أحد الأماكن العامة في العاصمة عمان، فهو هرم من أهرامات الكرة الأردنية، وأتمنى أن أصل إلى مستواه وما قدمه مع المنتخب خلال سنوات طويلة ماضية".
وكانت مباراة طاجيكستان الثانية والأربعين لأبو ليلى في مشواره مع المنتخب الوطني، منذ أن شارك للمرة الأولى بصفة أساسية أمام البحرين في العام 2017، ليكسر من خلال المشاركة الحالية رقم شفيع من حيث الإنجاز وفي 5 مباريات فقط، من خلال بلوغ المربع الذهبي الذي عجزت عنه الأجيال الماضية مع "النشامى".
وثمن أبو ليلى جهد زملائه في كسر عقدة دور ربع النهائي وإسعاد الشعب الأردني، مضيفا بأن الجيل الحالي مميز، نظرا لاحتراف عدد كبير خارج الدوري المحلي، ومخالفتهم للتوقعات التي كانت ترشح عدم مضي المنتخب بعيدا في البطولة.
وأضاف: "نحمل على عاتقنا تمثيل الشعب الأردني والعربي خير تمثيل، ونأمل بأن نستمر في مواصلة النتائج الإيجابية لبلوغ المشهد الختامي، وللجماهير الحق في انتقاد طريقي حراستي من خلال عدم التقاط الكرة بغالب الأحيان وإبعادها، لوجود عوامل ضغط صعبة على الحارس، وأنا أفضل دائما الأمر الأكثر أمانا بالنسبة لي".
وأكد أبو ليلى أن النتائج المميزة لـ "النشامى" تجعله مرشحا للمنافسة على التأهل لنهائيات كأس العالم، بعد زيادة عدد الفرق المشاركة بالمونديال عن قارة آسيا إلى 8 منتخبات، مستطردا: "نشكر قطر على تنظيمها لبطولة تعد الأقوى فنيا أيضا بعيدا عن الأمور التنظيمية المثالية".
الجدير بالذكر أن أبو ليلى يلعب في صفوف فريق الجبلين السعودي بدوري الدرجة الأولى، وسبق له وأن لعب مع الفيصلي وشباب الأردن على الصعيد المحلي.

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