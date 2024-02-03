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المنتخب الوطني يكسب الاحترام ويحظى بدعم عربي في كأس آسيا

2/3/2024 2:26:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي كسر المنتخب الوطني لكرة القدم حاجز دور الثمانية في بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وحقق أرقاما قياسية في نسخة استثنائية، جعلته محط أنظار الجميع، بعد أن فاجأ المتابعين بالمستوى المميز الذي ظهر عليه منذ البداية، وحتى مواجهة طاجيكستان أول من أمس، والتي مهدت الطريق لبلوغ المربع الذهبي.
وسجل المنتخب الفوز الثالث له في هذه البطولة على حساب منتخب طاجيكستان في ربع النهائي بهدف وحيد، ليحقق 3 انتصارات في نسخة واحدة بالبطولة للمرة الأولى، كما رفع رصيده من الأهداف في البطولة الحالية إلى 10، علما بأنه سجل في مجموع المشاركات الأربع السابقة 17 هدفا.
وأصبح اللاعب الأردني محط أنظار أندية عديدة في الدول المجاورة، وهو ما شهدته الأيام القليلة الماضية، من خلال التواصل مع وكلاء أعمال اللاعبين، وتعاقد بعضهم الآخر مع أندية من خلال صفقات تم الإعلان عنها، أو فضل أصحابها عدم التطرق لها حتى انتهاء مشوار المنتخب في البطولة.
وبدأ المنتخب الوطني المشاركة القارية بالفوز على ماليزيا برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل مع منتخب كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما، فيما خسر في اللقاء الثالث والأخير بدور المجموعات أمام منتخب البحرين بهدف وحيد، وتخطى في ثمن النهائي نظيره العراقي بنتيجة 3-2.
وتنتظر المنتخب مهمة صعبة في نصف النهائي أمام المنتخب الكوري الجنوبي بعد غد الثلاثاء، والذي سبق له مقابلته في الدور الأول من المسابقة، علما بأن "الشمشون الكوري" تأهل لهذا الدور بعد تجاوزه نظيره الأسترالي في ربع النهائي 2-1 بعد التمديد، كما اجتاز بفارق الركلات الترجيحية المنتخب السعودي في ثمن النهائي.
وأجرى المنتخب أمس تدريبا مسائيا استشفائيا للاعبين الذين شاركوا في المباراة الماضية، وذلك على ملعب العقلة معقل تدريباته، حيث ركز المدرب الحسين عموتة وجهازه المعاون، على طي صفحة طاجيكستان، ومحاولة الحفاظ على جاهزية جميع العناصر الأساسية لديه.
وبدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني برصد المنافس قبل مواجهتهما المرتقبة، من خلال مشاهدة مواجهة الفريقين بالدور الأول، إلى جانب متابعة مباراتيه أمام السعودية وأستراليا، والعمل على تحديد نقاط الضعف التي ظهرت عند منتخب كوريا الجنوبية ومحاولة استغلالها.
وظهر "النشامى" بصورة مغايرة تماما عما قدمه الفريق في المباريات التحضيرية والرسمية خلال المرحلة الماضية، تحت قيادة المغربي عموتة، حيث توقع الجميع أن يتوقف قطار المنتخب في الدور الثاني، نظرا لعدم تسجيل نتيجة الفوز سوى في مناسبة واحدة من أصل 9 مباريات سابقة، إلا أن عزيمة اللاعبين والدعم الكبير من الجماهير الأردنية واتحاد الكرة، لعب دورا في صناعة تاريخ جديد للكرة المحلية.
الحكام يدعمون "النشامى"
من ناحية ثانية، حظيت مباريات كأس آسيا بنسختها الحالية، بدعم مميز من كافة أطياف الشعب الأردني، من خلال حضور أعداد كبيرة من عمان وبقية الدول المجاورة لقطر.
وحرص الحكم الدولي الأردني محمد مفيد، على الحضور إلى الدوحة من بداية البطولة، لدعم المنتخب الوطني في مهمته الآسيوية، والتواجد على المدرجات في جميع المباريات، قبل أن يتبعه الحكم قيس غوانمة لاحقا، إلى جانب حكام آخرين من مختلف الدرجات، حرصوا باستمرار على التواجد بالتجمعات الأردنية في كختلف أنحاء الدوحة.
وتحظى البطولة الآسيوية بمشاركة مقيم الحكام الأردني إسماعيل الحافي، والذي تولى مهمة تقييم حكام في العديد من المباريات، إلى جانب الحكم الدولي أدهم المخادمة الذي قاد مباراة في دور المجموعات حكم رئيسي، وحكم رابع في مناسبة أخرى.
كواليس من الدوحة
- يمتلئ سوق واقف يوميا وفي مختلف الأوقات بالعديد من الجماهير الأردنية التي تحرص على إثبات حضورها بعد تألق المنتخب الوطني، وهي تحظى بدعم من الجماهير العربية التي ودعت منتخبات بلادها من أدوار مختلفة.
- تعرض لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري لإصابة بسيطة بعد المباراة، عقب احتفاله مع زملائه اللاعبين بالفوز، وأبلغ اللاعب وسائل الإعلام عقب المباراة بأنه بخير، وسيلحق بالتأكيد بمباراة نصف النهائي.
- أوقعت لجنة الانضباط والأخلاق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبة الإيقاف على اللاعب حمزة الدردور 3 مباريات، مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار، لاشتباكه مع أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة استبعد اللاعب فور نهاية المباراة أمام العراق، وعاد إلى الوطن في اليوم التالي.
- تزين مقر إقامة المنتخب الوطني، بصور اللاعبين والتهنئة للنشامى بعد التأهل التاريخي، الجماهير أيضا حرصت بعد نهاية المباراة بالتواجد في الفندق والاحتفال مع اللاعبين، فيما منح المدرب الحسين عموتة اللاعبين راحة بعد المباراة حتى منتصف الليل، نظرا لجهودهم في المباريات الماضية وآخرها أمام طاجيكستان.
- غياب اللاعبين علي علوان وسالم العجالين عن مباراة كوريا الجنوبية في نصف النهائي بسبب تراكم الإنذارات، يضع عموتة في حيرة من أمره بشأن الخطة الذي سيعتمدها في المواجهة، عدد من المتابعين رشح عودة المنتخب للعب بالخطة السابق 4-3-3 بدلا من 3-4-3 التي انتهجها عموتة في المباريات الماضية.
- شارك عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة أحمد وريكات أفراح الجماهير الأردنية المتواجدة في الدوحة، من خلال ذهابه لسوق واقف عقب نهاية المباراة، والاحتفال مع الجماهير بالإنجاز التاريخي.
- تفيد المعلومات الواردة بأن المكافآت المالية للاعبين ببلوغهم الدور نصف النهائي، قد تتجاوز حاجز الـ 15 ألف دولار، مع توقعات بازدياد المبلغ حال الوصول للمباراة النهائية.
- بدأت الجماهير الأردنية بشراء تذاكر مباراة المنتخب المقبلة أمام كوريا الجنوبية، في الوقت الذي ما زالت تعاني فيه من عدم توفر التذاكر بشكل كبير، واضطرارها إلى توفيرها من خلال "السوق السوداء"، نظرا لطرح الاتحاد الآسيوي لها في أوقات سابقة.

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