أكثر 5 كتب يبحث عنها العرب في التنمية البشرية



في تقرير اليوم جمعنا لكم قائمة بأكثر 5 كتب يبحث عنها العرب في هذا المجال منها كتاب العادات الذرية و كتاب فن اللامبالاة ، والتي حققت مبيعات عالية يمكنك اختيار ما يروق لك منها ويناسب المرحلة الحالية من حياتك.



كتاب العادات الذرية









يعتبر كتاب العادات الذرية لـ جيمس كلير، الذي صدر عام 2019، من أهم كتب تطوير الذات؛ حيث حقق نجاحاً كبيراً ليس فقط على مستوى المبيعات والشعبية، وإنما بقدرته على تغيير حياة قُرائه وتقديمه نصائح حقيقية قيمة.



و كتاب العادات الذرية هو دليل شامل وعملي حول كيفية تغيير عاداتك باستخدام استراتيجية يسميها جيمس القوانين الأربعة لتغيير السلوك، حيث يعتبر كتاب العادات الذرية أن العادات الصغيرة تصنع فرقاً كبيراً.



يرى صاحب كتاب العادات الذرية أنّ التحسن بنسبة 1% ليس ملحوظاً بشكل خاص؛ بل قد لا يكون ملحوظاً في بعض الأحيان، ولكنه قد يكون أكثر أهمية بكثير، خاصة على المدى الطويل.ويعلّمنا كتاب العادات الذرية أنه إذا كان بإمكاننا أن تتحسن بنسبة 1% كل يوم لمدة عام واحد، فسوف ينتهي بنا الأمر إلى أن نصبح نسخة أفضل من أنفسنا بسبع وثلاثين مرة بحلول الوقت الذي ننتهي فيه.



وعلى العكس من ذلك،بحسب كتاب العادات الذرية إذا كنا نقوم بالتخلص من عادات سيئة بنسبة 1% كل يوم لمدة عام واحد، فسوف تنخفض عاداتنا غير المستحبة إلى الصفر تقريباً. بالتالي ما نعتبره فوزاً صغيراً أو انتكاسة بسيطة يتراكم ليصبح شيئاً أكبر من ذلك بكثير. فلا يهم مدى نجاحنا أو فشلنا الآن. ما يهم هو ما إذا كانت عاداتنا تسير على الطريق نحو النجاح.



كتاب 48 قانوناً للقوة









هو كتابٌ مذهل للمؤلف الأمريكي الشهير روبرت غرين، صدر عام 1998، وبيعت منه أكثر من 1.2 مليون نسخة في الولايات المتحدة قبل أن يصدر أخيراً باللغة العربية عن مشروع "كلمة"؛ ليتمكن محبو القراءة من الحصول عليه في العالم العربي، ويتناول موضوع الحرب والصراعات البشرية من منظورٍ جديد ومختلف.



وبحسب الكتاب تتمثل بعض قوانين القوة الـ48 في:

– لا تتفوق أبداً على سيدك

– لا تثق كثيراً في الأصدقاء، وتعلم كيفية استخدام الأعداء

– أخفِ نواياك

– قل دائماً أقل من اللازم

– يعتمد الكثير على السمعة – احفظها بحياتك

– قم بجذب الانتباه بأي ثمن

– اجعل الآخرين يقومون بالعمل نيابةً عنك، ولكن خذ الفضل دائماً

– اجعل الآخرين يأتون إليك – استخدم الطعم إذا لزم الأمر

– اربح من خلال أفعالك، وليس من خلال الجدال أبداً

– العدوى: تجنب التعساء وسيئي الحظ

– تعلم كيف تجعل الناس يعتمدون عليك

– استخدم الصدق والكرم الانتقائي لنزع سلاح ضحيتك

– عند طلب المساعدة، عليك مناشدة المصالح الذاتية للآخرين، وليس رحمتهم أو امتنانهم أبداً

– تظاهر كصديق واعمل كجاسوس

– اسحق عدوك تماماً

– استخدم الغياب لزيادة الاحترام والشرف

– عليك إبقاء الآخرين في حالة من الرعب المعلق: ازرع جواً من عدم القدرة على التنبؤ

– لا تقم ببناء حصون لحماية نفسك – العزلة خطيرة



فبالنسبة لغرين، السلطة غير أخلاقية وهي لعبة اجتماعية لإتقانها، يجب أن تكون قادراً على دراسة وفهم الناس. ومع ذلك، يجب عليك دائماً أن تسلك الطريق غير المباشر للوصول إلى السلطة بالتالي يمكن اعتبار كتاب "قوانين القوة الثمانية والأربعون" دليلاً على فنون المراوغة المختلفة.

كتاب فن اللامبالاة









يعدّ كتاب "فن اللامبالاة" للكاتب مارك مانسون الذي صدرت الطبعة الأولى منه بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول عام 2016م وقام بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية المترجم الحارث النبهان عام 2018م، مصدراً ذا قيمة يمكن أن يسهم في توجيه تفكير القارئ العربي نحو الأمور الهامة في حياته، ويقدم وجهة نظر متجددة حول معالجة الأحداث السلبية وكيفية تحويلها إلى فرص للنمو الشخصي.



يرشدنا كتاب فن اللامبالاة إلى دور الرؤية والغاية الواضحة في حياتنا. ويشدد على أهمية تحديد الأهداف الخاصة بنا بدلاً من اتباع أهداف يفرضها الآخرون، ما يؤدي إلى تعزيز الوعي واتخاذ قرارات أكثر توجيهاً.



بالإضافة إلى ذلك، يقدم مانسون في كتاب فن اللامبالاة استراتيجيات لتجنب الشعور بالإحباط والعجز وكيفية التعامل مع فشل تحقيق الأهداف أو فقدان فرص مهمة. يعتبر الكتاب مرشداً قيماً لتعزيز التفكير الإيجابي والنمو الشخصي في مواجهة التحديات الحياتية.



ومن بين الأفكار التي يقدمها لنا الكاتب مارك مانسون في كتابه "فن اللامبالاة" التي تركز على فهم صحيح للذات وتحقيق التوازن في الحياة:



– تجنَّب إلهام الذات بصورة متطرفة بالنجاح أو الأشياء المرغوبة:

حيث يرى أن ذلك قد يثير عقدة النقص لدى الفرد. في حين يشجعنا على التركيز على الواقع والتعامل مع الأمور كما هي.



– تجنَّب تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على تقدير الذات:

يشير مانسون إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تسهم في تقليل تقدير الذات عبر مقارنة حياة الآخرين المظهرية بحياة الفرد. ويشدد على أهمية التركيز على الواقع والاهتمام بالجوانب الإيجابية في حياتنا.



– اللامبالاة والتفرغ عن التفكير الزائد:

يعتبر مانسون أن اللامبالاة وعدم التفكير المفرط في ما يدور حولنا، يمكن أن يساعد في قبول ذواتنا وجعل الحياة أكثر سهولة. يشدد على أن ذلك لا يعني الاكتفاء بالقليل، بل يعني التركيز على الخطوات التي يمكن أن تساعدنا على التقدم دون إحداث ضغط غير ضروري.



– الانتقاء والنضج الشخصي:

يشجع مانسون على أن يكون الفرد أكثر انتقائية فيما يختار أن يولي اهتماماً له. يعتبر وصول الفرد إلى هذه المرحلة مؤشراً على النضج وزيادة الوعي الشخصي.



كتاب فن الإغواء









يقدم روبرت قرين في كتابه "فن الإغواء" الصادر سنة 2001 وهو مؤلف ومدرب أمريكي مشهور في مجال الأعمال والتنمية الشخصية استراتيجيات محددة للإغواء، تساعد القارئ على تطوير مهاراته في التأثير على الآخرين وإقناعهم بأفكاره ومشاريعه.



تتضمن هذه الاستراتيجيات اختيار الفرص الملائمة وخلق جو من الغموض والغيرة، بهدف تحقيق أقصى قدر من الجاذبية والتأثير من بينها:



اختيار الشريك الملائم: لضمان نجاح الإغواء، يجب على الشخص اختيار الفرد الذي يمكنه التأثير عليه بسهولة. ينبغي معرفة احتياجات الأفراد ورغباتهم والعمل على تلبيتها لكسب ثقتهم واهتمامهم.



خلق أجواء من الغموض: يعتبر الغموض مفتاحاً لإثارة الفضول والاهتمام. من خلال الابتعاد عن الكشف الكامل عن حياتك، يمكنك ترغيب الآخرين أكثر في معرفة المزيد عنك.



استخدام الغيرة بشكل استراتيجي: يمكن استخدام الغيرة لزيادة جاذبيتك. يُظهر ذلك بالتظاهر بالاهتمام بشخص آخر أو عن طريق إبراز شعبيتك وجاذبيتك للآخرين.

التركيز على العواطف: يجب التركيز على تأثير العواطف وتحفيزها لتحقيق نجاح عملية الإغواء. فعبر التواصل العاطفي، يمكنك بناء علاقات قوية وعميقة.



تحويل السلبيات إلى إيجابيات: تعلم كيفية تحويل نقاط الضعف إلى مزايا وجاذبية. يمكن ذلك من خلال استخدام الفكاهة للتعامل مع المواقف المحرجة أو تحويل العيوب إلى سمات فريدة وجذابة.



السيطرة على الوقت: وذلك من خلال استغلال الوقت بشكل ذكي من خلال التحكم في التواجد والانسحاب في اللحظات المناسبة. يتعين تجنب التمسك الزائد والظهور بجدية، مع الحرص على عدم ترك الفرصة للآخرين للشك في نواياك.



بناء الصداقة أولاً: قبل الدخول في عملية الإغواء، يفضل بناء صداقة مستدامة وقوية مع الطرف الآخر. يساهم ذلك في تعزيز الثقة وتحسين جودة التواصل بينكما.



كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس؟









سجلت مبيعات كتاب "كيف تكسب الأصدقاء وتؤثّر في الناس" لمؤلفه ديل كارنيغي 15 مليون نسخة، حيث تم نشره للمرة الأولى في عام 1936، وصولاً إلى هذه النسخة الحديثة في عام 1981.



يعتبر هذا الكتاب ركيزة في أدب مساعدة الذات، حتى إن شخصيات بارزة مثل وارين بوفيت ولي لاكوكّا أثنيا اعتبرا نصائحه سر نجاحهما.



وتُظهر الأمثلة والقصص الشخصية المتناولة في الكتاب نصائح ديل كارنيغي بشكل واقعي وقابل للتطبيق في الحياة اليومية. تقوم الفلسفة البسيطة والفعّالة التي يتبناها المؤلف على فهم أن التأثير الحقيقي والدائم ينبع من القدرة على تشجيع الآخرين على التحدث عن أنفسهم، بالإضافة إلى التعبير عن التقدير الحقيقي والاهتمام بهم.. بفضل هذه النصائح والمبادئ، يمكن للقارئ العربي تحقيق النجاح في مختلف جوانب الحياة، سواء كانت على الصعيدين الشخصي والمهني.



كما يمكن باتباع النصائح المذكورة في الكتاب حصول الفرد على الوظيفة التي يطمح إليها وخلق بيئة عمل إيجابية، فضلاً عن أنّ استفادة آلاف الأشخاص على مدى الخمسين عاماً الماضية من قراءة هذا الكتاب، تثبت أنه فرصة ثمينة ومستدامة للتحسين الشخصي.



النسخة المحدثة والمنقحة من الكتاب تعتبر مثالية للقراء الذين يتطلعون إلى تحسين علاقاتهم مع الاخرين.. يقدم فيه ديل كارنيغي ست طرق لجعل الناس يحبونك، واثنتي عشرة طريقة لكسب الناس، وتسع طرق لتغيير الناس دون إزعاجهم، والعديد من النصائح القيّمة الأخرى. -عربي بوست

اقرأ أيضاً:

"اللامبالاة".. حينما تكون وسيلة دفاعية نفسية لمواجهة المتاعب