لماذا سترتفع نسبة الإصابة بالسرطان عالميا في 2050؟





وبحسب التقرير: "ستشهد البلدان المتقدمة للغاية أكبر زيادة مطلقة في حالات السرطان على مدى السنوات الـ25 القادمة.

ومع ذلك، ستشهد البلدان ذات المستويات المنخفضة من التنمية زيادة غير متناسبة في معدلات الإصابة بالسرطان، مما قد يضع عبئا أكبر على أنظمتها الصحية."



وتتوقع الوكالة الدولية لبحوث السرطان زيادة بنسبة 142٪ في معدلات الإصابة بالسرطان في البلدان ذات المستوى المنخفض من التنمية، مقارنة بزيادة قدرها 99٪ في البلدان ذات المستوى المتوسط من التنمية، من الآن وحتى عام 2050.



وقالت الدكتور كاري آدامز، رئيس المنظمة لمكافحة السرطان، إنه "في حين تم إحراز تقدم في الكشف المبكر عن السرطان وعلاجه، "توجد تفاوتات كبيرة في نتائج علاج السرطان ليس فقط بين المناطق ذات الدخل المرتفع والمنخفض في العالم، ولكن أيضا داخل البلدان ذاتها."



وأضافت: "المكان الذي يعيش فيه شخص ما يجب ألا يحدد ما إذا كان يعيش أم لا". هذه ليست مجرد مسألة موارد، بل مسألة إرادة سياسية".



سرطانات الرئة والثدي ومخاوف عالمية



كان سرطان الرئ وسرطان الثدي لدى الإناث في سباق متقارب من أجل التفوق بعدد الإصابات عالميا، حيث تجاوز سرطان الثدي مقابل سرطان الرئة لأول مرة في عام 2020.



وقد عكس هذا الاتجاه نفسه بعد ذلك بعامين، حيث قالت الوكالة الدولية لبحوث السرطان يوم الخميس إن الاستخدام المستمر للتبغ في آسيا ساعد في دفع معدلات التشخيص بسرطان الرئة قبل سرطان الثدي لدى الإناث في عام 2022.



ووفقا للمنظمة فإن السرطانات الأكثر شيوعا في العالم قبل عامين هي:

-سرطان الرئة: 5 مليون حالة جديدة

-سرطان الثدي: 3 مليون

-سرطان القولون والمستقيم: 9 مليون

-سرطان البروستاتا: 5 مليون

-سرطان المعدة: 970,000



وفي حين أن تشخيصات سرطان الرئة تجاوزت قليلا تشخيصات سرطان الثدي في عام 2022 ، ظل سرطان الثدي السبب الأكثر شيوعا للسرطان في كلا الجنسين في الغالبية العظمى من البلدان: 157 من أصل 185.



قبل عامين ، في عام 2020 - آخر عام سابق تتوفر عنه بيانات - احتل سرطان الثدي المرتبة الأولى في معدل التشخيص ، يليه سرطان الرئة والقولون والمستقيم.



-سرطان الثدي: 3 مليون حالة جديدة

-سرطان الرئة: 2 مليون

-سرطان القولون والمستقيم: 9 مليون

-سرطان البروستاتا: 4 مليون

-سرطان المعدة: 1 مليون



في عام 2022، ظل سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء على مستوى العالم، والسبب الرئيسي للوفاة بالسرطان، وفقا للوكالة الدولية لبحوث السرطان.

كانت سرطانات الرئة والقولون والمستقيم ثاني وثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعا التي تم تشخيصها لدى النساء وأسباب وفيات السرطان، على التوالي.



بالنسبة للرجال، كان سرطان الرئة هو السرطان الأكثر شيوعا والسبب الرئيسي للوفاة بالسرطان على مستوى العالم في عام 2022، يليه سرطان الكبد والقولون والمستقيم.



بصرف النظر عن كونه أكثر أنواع السرطان شيوعا في عام 2022 ، كان سرطان الرئة هو السرطان الأكثر فتكا أيضا ، حيث تسبب في 1.8 مليون حالة وفاة ، يليه سرطان القولون والمستقيم والكبد.



-سرطان الرئة:8 مليون حالة وفاة

-سرطان القولون والمستقيم: 900,000

-سرطان الكبد: 760,000

-سرطان الثدي: 670,000

-سرطان المعدة: 660,000



كان سرطان الرئة أيضا أكثر أنواع السرطان فتكا في عام 2020 ، حيث كانت القائمة التنازلية متطابقة تقريبا مع قائمة عام 2022.

-الرئة:8 مليون حالة وفاة

-القولون والمستقيم: 935,000

-الكبد: 830,000

-المعدة: 769,000

-الثدي: 685,000



2024.. وفيات قياسية بالسرطان في الولايات المتحدة





تأتي الإحصاءات العالمية الجديدة بعد أيام فقط من إصدار جمعية السرطان الأميركية (ACS) توقعاتها للسرطان لعام 2024 في وقت سابق من هذا الشهر.



وتتوقع المنظمة أن تتجاوز تشخيصات السرطان الجديدة 2 مليون لأول مرة هذا العام، مع وجود أربعة سرطانات توجد فحوصات مبكرة لها - الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم وعنق الرحم - آخذة في الارتفاع.



في حين أن خطر الوفاة من السرطان في الولايات المتحدة قد انخفض بشكل مطرد على مر السنين - بفضل التقدم في الكشف عن السرطان وعلاجه وانخفاض معدلات التدخين - فإن معدلات تشخيص أنواع معينة من السرطانات آخذة في الازدياد، لا سيما بين المجموعات الفرعية للسكان.



وتشمل الزيادات، وفقا للتقرير الجديد، ما يلي:



-سرطان القولون والمستقيم لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما

-سرطان الكبد عند النساء

-سرطان عنق الرحم لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و 44 عاما



تلاحظ المنظمة أن ستة أنواع من السرطان مع ارتفاع معدلات التشخيص ترتبط بوزن الجسم الزائد ، بما في ذلك:



-بطانة الرحم

-كبد

-كلية

-بنكرياس

-القولون والمستقيم

-صدر



ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق: أن عمر مريض السرطان العادي آخذ في التناقص. في عام 1995 ، كان 61٪ من تشخيصات السرطان بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر. ولكن بحلول عام 2020، انخفضت هذه النسبة إلى 58٪.



وفي الوقت نفسه، ترتفع معدلات الإصابة بالسرطان بين البالغين في منتصف العمر والشباب. وبشكل جماعي، كان أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما هم الفئة العمرية الوحيدة التي شهدت زيادة في تشخيص السرطان من عام 1995 حتى عام 2020.



تميل تشخيصات سرطان القولون والمستقيم، على وجه الخصوص، إلى الارتفاع بين البالغين الأصغر سنا - أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما - وفقا لجمعية السرطان الأميركية.

ففي أواخر تسعينيات القرن العشرين، كان سرطان القولون والمستقيم السبب الرئيسي الرابع للوفاة بالسرطان بين الرجال والنساء في هذه الفئة العمرية.

أما الآن، هو السبب الرئيسي للوفاة بالسرطان للرجال في هذه الفئة العمرية، والمسبب رقم 2 للنساء.



ويتكهن علماء من جمعية السرطان الأميركية بأن عوامل نمط الحياة الشائعة بشكل خاص بين أولئك الذين ولدوا في عام 1950 وما بعده - مثل السمنة، والاستهلاك العالي للحوم المصنعة والكحول، وانخفاض مستويات النشاط البدني واستهلاك الألياف، والتدخين - تغذي هذا التغيير.



وتوصل باحثون إيطاليون، في دراسة نشرت هذا الشهر في علم الأورام، إلى استنتاج مماثل. ويؤكدون أن السمنة واستهلاك الكحول يساهمان في ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن سرطان القولون والمستقيم بين الشباب.



هذا العام، من المتوقع أن ترتفع وفيات سرطان الأمعاء بين الشباب - جيل الألفية والجيل إكس الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 49 عاما - في بعض البلدان الأوروبية لأول مرة، وفقا لتقريرهم.

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