البشر يلوثون المريخ بـ7 أطنان من النفايات قبل أن تطأ أقدامهم سطحه



وعلى الرغم من أن هذه الأخبار كانت محزنة لعشاق الفضاء، إلا أنها تعني أن المروحية أضافت نحو 1.8 كيلوغراما إلى كومة النفايات التي رمى بها البشر إلى سطح الكوكب الأحمر.



ويقول العلماء إن هناك أكثر من سبعة أطنان من الحطام منتشرة عبر المريخ، بما يعادل تقريبا سبع زرافات أو ثلاثة من وحيد القرن، بدءا من المظلات والدروع الحرارية التي يتم نشرها أثناء الهبوط، إلى قطع الحفر، وقطع الإطارات، وبالطبع طرف جناح مروحية "إنجينويتي".



وما تزال ثلاثة من المركبات الجوالة تعمل بجد حاليا على سطح المريخ للمساعدة في إيجاد دليل قاطع على استضافة جارنا الكوكبي حياة في وقت ما، وهي مركبات ناسا الفضائية "كيوريوسيتي" و"بيرسيفيرانس"، والمركبة الجوالة الصينية "زورونغ".



وأثناء التشغيل، لا يتم تصنيف المركبات الجوالة على أنها خردة فضائية، ولكن بالنسبة لتلك التي تحطمت أو "ماتت" (انتهت مهمتها)، فهي جميعا مصنفة على أنها نفايات.



ويشمل ذلك مركبة الهبوط "مارس 6" ( Mars 6)، التي تعطلت أثناء الهبوط، والمركبة البريطانية "بيغل 2" (Beagle 2)، التي فشلت في الاتصال بالأرض بعد هبوطها المقرر في يوم عيد الميلاد عام 2003.



وبعد فترة وجيزة من إطلاق مركبة "بيغل 2"، نجحت ناسا في إرسال مركبتي "سبيريت" و"أبورتيونيتي"، وهما مركبتان رائدتان لم تكتشفا فقط أن المريخ أكثر رطوبة مما كان يعتقد سابقا خلال ماضيه، بل أن الظروف كان من الممكن أن تدعم الحياة الميكروبية.



وقد عمل كلاهما إلى ما هو أبعد من مهمتيهما الأولية التي استغرقت 90 يوما، حيث تجولت "أبورتيونيتي" حول الكوكب لمدة 15 عاما تقريبا، ولم يتم التخلي عنها إلا في عام 2019.



وفي عام 2022، أنهت مركبة الهبوط "إنسايت" التابعة لناسا أيضا مهمتها بعد أربع سنوات من العمل على سطح الكوكب الأحمر بوداع عاطفي على منصة "إكس".



وجاء في البيان: "طاقتي منخفضة حقا، لذا قد تكون هذه آخر صورة يمكنني إرسالها. لا تقلقوا علي رغم ذلك: لقد كان الوقت الذي أمضيته هنا مثمرا وهادئا. إذا كان بإمكاني الاستمرار في التحدث مع فريق مهمتي، فسوف أفعل ذلك، ولكنني سأوقف العمل هنا قريبا. شكرا على البقاء معي".



وتبعت "إنسايت" مركبة الهبوط "فينيكس" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية، والتي هبطت في مايو 2008، لكنها أنهت مهمتها بسرعة، في نوفمبر من ذلك العام.



ولا يقتصر الأمر على المركبات الفضائية بأكملها في التسبب في الحطام، حيث تميل المركبات الجوالة العاملة إلى ترك أثر من القمامة في أعقابها. وقد أسقطت مركبة "بيرسيفيرانس" قطعة حفر أثناء مهمة في يوليو 2021، وأحدث سطح المريخ المتعرج العديد من الثقوب في مسارات إطاراتها، ما ترك قطعا من المواد أثناء سير المركبة.



ومع ذلك، فقد تركت بعض المهام أدلة أكثر دراماتيكية على وجودها، خاصة تلك التي فشلت.



على سبيل المثال، فُقدت مركبة "بولار لاندر" الطموحة التابعة لناسا عند وصولها في ديسمبر عام 1999. وفي عام 2005، أصدرت الوكالة صورا لما تعتقد أنه موقع التحطم، بما في ذلك علامات الحرق والمظلة.



ومع ذلك، فإن كل ذلك باسم العلم، كما قال الدكتور جيمس بليك من قسم الفيزياء بجامعة وارويك لموقع "مترو".



مضيفا أنه من المهم أن يتم تصميم المهام المستقبلية مع وضع الاستدامة في الاعتبار لضمان تقليل البصمة البشرية إلى الحد الأدنى.



والهدف النهائي لهذه المهمات الاستكشافية هو أن يهبط البشر في نهاية المطاف على المريخ، وعندما نصل إلى هناك، فمن المحتمل أن تكون جميع المركبات التي سبقتنا بمثابة آثار عزيزة على المساعي البشرية، بدلا من كونها قمامة يجب تنظيفها. -روسيا اليوم

اقرأ أيضاً:

"ناسا" تؤكد إمكانية إنتاج الأوكسجين على المريخ

كم يلزم من البشر لبناء وصيانة مستعمرة المريخ؟

