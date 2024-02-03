أطعمة تخفف مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء

MENAFN - Alghad Newspaper)ويقول الأطباء إن الحل مع سرطان الأمعا هو إجراء تغييرات غذائية مناسبة، أي تناول النوع المناسب من الأطعمة لتقليل مخاطر الأضرار طويلة المدى.



وفقا لخبراء التغذية، فإن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والألياف والبريبايوتكس هي المفتاح للحفاظ على صحة المعدة.

ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات أن تؤخر أو تمنع تلف الخلايا وتعمل البريبايوتكس على تحفيز بكتيريا الأمعاء الصحية وميكروبيوم الأمعاء.



وقال الباحثون أيضًا إن خطر الإصابة بسرطان الأمعاء يتأثر بميكروبيوم الأمعاء أكثر من أي شكل آخر من أشكال السرطان، وإن التركيب البكتيري غير المتوازن هو المسؤول عن المرض لدى الأشخاص الأصحاء، مشيرين إلى أن تقوية الأمعاء بالأطعمة المخمرة والبريبايوتكس يمكن أن تكون طريقة جيدة للوقاية من سرطان القولون.



وقد شارك أحد أخصائيي أمراض الجهاز الهضمي مؤخرًا قائمة تضم أفضل ثمانية أطعمة يمكن أن تعمل العجائب للتخفيف من مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء.





الأطعمة التي يجب تناولها لتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء



التوت البري : غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، ويمكن أن يكون هذا التوت مفيدًا بشكل لا يصدق لأمعائك.



التفاح: التفاح عبارة عن فاكهة غنية بالألياف وتحتوي على الكثير من البريبايوتكس وفيتامين أ الذي يمكن أن يحارب خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.



الشمندر: يحتوي الشمندر أيضًا على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للسرطان مثل الكاروتينات التي تفيد في الوقاية من مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء.



الرمان: يحتوي الرمان على حمض الإيلاجيك الذي يمكن أن يمنع تكون الأورام.



التوت : أحد أفضل مصادر الألياف، حيث يحتوي التوت على فيتامين C ومركبات قوية مثل الإيلاجيتانين واليوروليثينات التي لا تسمح بتكوين الأورام.



البندورة: يُنظر إلى البندورة على أنها مصدر لليكوبين وفيتامين C، وهما من خصائص تعزيز المناعة ومكافحة السرطان.



الكرز: يحتوي الكرز على مادة البوليفينول والأنثوسيانين التي تعمل على تحسين صحة المعدة والجهاز الهضمي على حدٍ سواء.



الفراولة: تحتوي الفراولة على مركبات نباتية مثل الفينول وفيتامين C والتي يمكن أن تمنع الخلايا من التعرض للتلف.

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