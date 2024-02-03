نصائح للسيطرة على نسبة السكر مستقرة في الدم



وفي حين أن الأدوية يمكن أن تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم، فإن الأمر ليس بهذه البساطة، فلا يزال كثير من المرضى يجدون صعوبة في الحصول على بعض هذه الأدوية بسبب ارتفاع أسعارها، أو عدم توفرها بشكل دائم.



ومع ذلك، يقول خبراء الصحة إن هناك بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد في السيطرة على السكر في الدم بشكل طبيعي، وفقاً لما نقلته صحيفة ((نيويورك بوست)) الأميركية.



وهذه التغييرات منها:



ممارسة التمارين بانتظام



يؤكد خبراء الصحة على ضرورة ممارسة نشاط بدني معتدل لمدة نحو 150 دقيقة أسبوعياً، وممارسة تمارين تقوية العضلات يومين أسبوعياً.



وبالإضافة إلى مساهمتها في إنقاص الوزن، يمكن للتمارين الرياضية أن تساعد خلاياك على استخدام السكر في مجرى الدم بشكل أكبر فاعلية؛ الأمر الذي قد يخفض من مستوياته بشكل ملحوظ.



حافظ على رطوبة جسمك



شرب الماء بانتظام قد يعيد ترطيب الجسم، ويخفض مستويات السكر في الدم، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

ويساعد الحفاظ على رطوبة الجسم أيضاً على التحكم في شهيتك وطرد أي سكر زائد عن طريق البول.



الحد من كمية الكربوهيدرات التي تتناولها



تعدّ مراقبة كمية الكربوهيدرات التي تتناولها عاملاً رئيسياً في إدارة نسبة السكر في دمك، خصوصاً بالنسبة إلى أولئك الذين يعانون من مقاومة الإنسولين.



وتقوم جميع أنواع الكربوهيدرات برفع مستويات السكر في الدم. فعندما يكسّر جسمك الكربوهيدرات خلال عملية الهضم، فإنها تتحول إلى سكر ينتقل بعد ذلك إلى مجرى الدم، مما يرفع مستويات السكر في الدم.



اتباع نظام غذائي صحي



اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام يمكن أن يساعد في التصدي لمعظم المشكلات الصحية؛ بما في ذلك السكري والسمنة.



ويؤكد خبراء التغذية على ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالألياف وقليلة الدهون والأطعمة غير المكررة والوجبات الغذائية النباتية، للتمتع بصحة أفضل.



التحكم في مستويات التوتر والقلق لديك



إن تعلم إدارة مستويات التوتر والقلق يمكن أن تكون له فوائد عقلية وجسدية عدة؛ من بينها التحكم في ضغط الدم والسمنة والسكري.



وعند الشعور بالقلق والتوتر، يفرز جسمك هرموني ((الغلوكاغون)) و((الكورتيزول))؛ مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.



النوم لفترة كافية



يمكن أن تؤثر قلة النوم أيضاً على مستويات السكر في الدم وحساسية الإنسولين وإدارة الوزن.

ويقول الخبراء إن الحرمان من النوم يرفع مستويات هرمون ((الكورتيزول))، وبالتالي يزيد من معدلات السكر في الدم، نقلا عن موقع الشرق الأوسط.

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