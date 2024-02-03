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هل البكاء مفيد أم مضرّ للعين؟

2/3/2024 2:25:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد موقع ultralinzi الطبي بأن العين كي تؤدي وظيفتها بشكل طبيعي، يجب أن يكون سطحها رطبا باستمرار، بغض النظر عن الظروف الخارجية؛ حيث يحافظ الجسم السليم على الترطيب الأمثل للعين في حال وجود الشخص في مكان حار وجاف أو في مكان بارد.


وتفرز عيون الأشخاص الحساسين بشكل خاص ما يصل إلى 30 مل من الدموع في اليوم، ويمكن لهذه الدموع أن تكون مفيدة أحيانا؛ فهي تساعد على تخفيف الحزن والتوتر النفسي.

كما يزداد في الجسم أثناء البكاء إفراز هرمون الإندروفين والذي يعتبر مضاد ألم طبيعيا يفرزه الجسم لتخفيف الألم والتوتر، ويزداد في الجسم أثناء البكاء أيضا إنتاج مادة الإنكفالين؛ وهي مادة لها تأثيرات مريحة وتساعد في تخفيف الألم.


لكن بشكل عام للدموع عدة فوائد بالنسبة لصحة العين؛ فهي تحميها من الجفاف والغبار والعديد من الأضرار الخارجية، وتساعد بإيصال العناصر الغذائية إلى القرنية وتساهم في إزالة الخلايا الميتة، كما تساهم في إخراج بعض المواد الضارة من الجسم.


وعلى الرغم من هذه الفوائد إلّا ان للبكاء بعض الأضرار أيضا؛ فالبكاء المستمر يتسبب بتهيج واحمرار العينين ويؤثر على الغدد المفرزة للدموع.

وقد يتسبب بحساسية لبشرة الوجه ومحيط العين. كما يؤثر على الأجفان. إضافة لذلك فان البكاء والتوتر العاطفي يزيدان إفراز الكورتيزول المضر للجسم، نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط.

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