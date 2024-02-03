تسريحة شعرك تترك انطباعا عن شخصيتك



تسريحة جانبية:









المرأة التي تسرح شعرها نحو جانب واحد فقط هي ذات شخصية ثابتة وتتشبث برأيها ولو مهما كان الثمن الذي يجب أن تدفعه. وهذا ما يبرز من خلال تسريحتها التي نادراً ما تغيرها.



تسريحة الكيرلي:









حين تعتمد المرأة دائماً تسريحة الكيرلي دون أي ترتيب للخصلات، فالمرأة غالباً ما تكون ذات شخصية فوضوية ومتقلبة المزاج. ولكنها في الوقت نفسه تحاول دائماً تحقيق النجاحات.



تسريحة البوني تيل- ذيل الفرس:







حين تقوم المرأة دائماً بتصفيف شعرها بستايل البوني تيل مع شده خلف الأذنين فذلك يشير إلى الرغبة في العزلة والابتعاد عن كل ما هو صاخب. فالمرأة تفضل الهدوء والحرص في معاملاتها مع فقدان الشعوربالثقة تجاه الآخرين.



ترك الشعر طويلاً:









إذا كانت المرأة تحب ترك شعرها طويلاً ومنسدلاً على ظهرها فذلك يدل على الجانب الرومنسي والعاطفي القوي لديها وهي غالباً ما تغلب قلبها على عقلها كما أن الخجل من صفاتها الأساسية.



الشعر المتوسط:









حين يكون الشعر متوسط الطول، تكون المرأة ذات شخصية محببة جداً ولطيفة ولكن في الوقت نفسه تكون حريصة على كل ما تقوم به وتميل نحو المثالية ولذلك يمكن أن تمر بالعديد من الصدمات في حياتها.



الشعر الكاريه: إذا كان شعر المرأة كاريه وكله بطول واحد فذلك يعكس شخصيتها الصارمة وحبها الكبير للتنظيم ويمكن أن يكون للمرأة جانب مرح في حياتها ولكن الاتجاه الأساسي هو نحو الجدية.



الشعر القصير:









غالباً ما تكون المرأة ذات الشعر القصير تتمتع بشخصية مزدوجة بين حبها للمرح والترفيه في الكثير من الأوقات مع الاتجاه نحو الصرامة والجدية في أوقات آخرى وما يميزها أيضاً هو حنانها وعاطفتها الكبيرة.



الرفعة النصفية:









المرأة التي تعتمد تسريحة الرفعة النصفية هي ذات شخصية محببة جداً وقريبة من القلب فهي جادة حين تستدعي الأمور ذلك ولكن غالباً ما تأخذ الأمور ببساطتها بعيداً عن التعقيدات.

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