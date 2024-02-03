Sunday, 04 February 2024 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تسريحة شعرك تترك انطباعا عن شخصيتك

2/3/2024 2:25:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هل تعرفين أنّ الطريقة التي تسرحين بها شعرك تظهر شخصيتك الحقيقية والصفات التي تتمتعين بها؟ في هذا المقال المتداول ستكتشفين شخصيتك بحسب التسريحة التي تعتمدينها دائماً.


تسريحة جانبية:




المرأة التي تسرح شعرها نحو جانب واحد فقط هي ذات شخصية ثابتة وتتشبث برأيها ولو مهما كان الثمن الذي يجب أن تدفعه. وهذا ما يبرز من خلال تسريحتها التي نادراً ما تغيرها.


تسريحة الكيرلي:




حين تعتمد المرأة دائماً تسريحة الكيرلي دون أي ترتيب للخصلات، فالمرأة غالباً ما تكون ذات شخصية فوضوية ومتقلبة المزاج. ولكنها في الوقت نفسه تحاول دائماً تحقيق النجاحات.


تسريحة البوني تيل- ذيل الفرس:

حين تقوم المرأة دائماً بتصفيف شعرها بستايل البوني تيل مع شده خلف الأذنين فذلك يشير إلى الرغبة في العزلة والابتعاد عن كل ما هو صاخب. فالمرأة تفضل الهدوء والحرص في معاملاتها مع فقدان الشعوربالثقة تجاه الآخرين.


ترك الشعر طويلاً:

إذا كانت المرأة تحب ترك شعرها طويلاً ومنسدلاً على ظهرها فذلك يدل على الجانب الرومنسي والعاطفي القوي لديها وهي غالباً ما تغلب قلبها على عقلها كما أن الخجل من صفاتها الأساسية.


الشعر المتوسط:




حين يكون الشعر متوسط الطول، تكون المرأة ذات شخصية محببة جداً ولطيفة ولكن في الوقت نفسه تكون حريصة على كل ما تقوم به وتميل نحو المثالية ولذلك يمكن أن تمر بالعديد من الصدمات في حياتها.


الشعر الكاريه: إذا كان شعر المرأة كاريه وكله بطول واحد فذلك يعكس شخصيتها الصارمة وحبها الكبير للتنظيم ويمكن أن يكون للمرأة جانب مرح في حياتها ولكن الاتجاه الأساسي هو نحو الجدية.


الشعر القصير:

غالباً ما تكون المرأة ذات الشعر القصير تتمتع بشخصية مزدوجة بين حبها للمرح والترفيه في الكثير من الأوقات مع الاتجاه نحو الصرامة والجدية في أوقات آخرى وما يميزها أيضاً هو حنانها وعاطفتها الكبيرة.


الرفعة النصفية:




المرأة التي تعتمد تسريحة الرفعة النصفية هي ذات شخصية محببة جداً وقريبة من القلب فهي جادة حين تستدعي الأمور ذلك ولكن غالباً ما تأخذ الأمور ببساطتها بعيداً عن التعقيدات.

اقرأ أيضاً:

حقيبتك المفضلة تكشف شخصيتك

ألوان ملابسك في العمل تكشف شخصيتك

MENAFN03022024000072011014ID1107805401

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث