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الأسنان الصناعية عبر التاريخ

2/3/2024 2:25:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- لطالما عانى الإنسان من آلام الأسنان، وسعى إلى علاجها والتخفيف منها، واستخدم لذلك وسائل عدة، وحاول وضع بدائل في حال فقدانها، أو تلفها. وتاريخ تطور بدائل الأسنان حافل بالأحداث، عبر مسيرة شاركت فيها معظم الحضارات، وأسهم فيها أشخاص عديدون.
إن محاولات صناعة أسنان بديلة كانت محدودة وتعتمد على عاج الفيلة أو وحيد القرن، أو الذهب والعقيق، أو حتى على أسنان الموتى من الناس، أو أسنان يشتريها الأثرياء من الفقراء، وكانت هذه تربط أحيانا بالأسنان السليمة بخيوط من الحرير، وتنزع قبل تناول الطعام.
فلقد استخدم الهنود الحمر في أميركا الجنوبية معدن الذهب في حشو الأسنان، وإعادة زرعها. وعثر العلماء في المكسيك على مومياء عمرها نحو 4500 سنة لها طقم أسنان صناعية بدائي. وعرفت قبائل المايا Maya قبل نحو 2500 ق.م زراعة الأسنان الصناعية. وسعى الفراعنة قبل نحو 2500 ق.م لتثبيت وربط الأسنان بمحيط السن باستخدام رباط مصنوع من الذهب، وبرعوا في تركيب أسنان مصدرها الحيوانات، أو نماذج منحوتة من العاج، وشاع بينهم زرع الأسنان مع المتوفى، لأهميتها له في حياته بعد الموت، وعثر على مومياءات احتوت جماجمها أسنانا ذهبية.
وتظهر بعض الدراسات أن عام 800 ق.م شهد أول عملية لزراعة الأسنان باستعمال حجارة قاسية، وذلك في هندوراس. ولعل عينة الفك السفلي لأحد أفراد المايا بهندوراس، هي أول دليل موثق على عملية الاندماج العظمى التي حدثت في نحو 600 ق.م. وقد عثر عليها علماء الآثار في عام 1931، أثناء عملهم في مناطق شعب المايا.
ويبدو أن استخدام أطقم الأسنان الصناعية يعود إلى ما بين عامي 700 – 500 ق.م، حينما صنع سكان مدينة اتروري بشمالي إيطاليا أطقم أسنان صناعية من أسنان البشر، أو من أسنان الحيوانات، وتم تثبيتها باستخدام سبائك من الذهب، إلا أن تلك العمليات باءت سريعا بالفشل.
وينسب إلى أبقراط اليوناني (460 – 377 ق.م) بحث في علاج الأسنان، ويرجع الفضل لليونانيين في تجهيز سائل لتنظيف الأسنان من رماد الأرنب والبري والفأر، ومسحوق كلسي من الرخام. وبرع الرومان في العناية بالأسنان، واستخدموا في عام 160م التيجان الذهبية لتلبيس الأسنان. وتمكن عدد من المبتكرين في نحو 300 ق.م من صناعة أسنان من العاج على شكل منثن للخارج، ثم تبيتها بأسلاك من ذهب لصناعة جسر ثابت.
وفي عام 1862 عُثر في مدينة صيدا اللبنانية على جهاز تركيب أسنان يعود إلى عام 200 ق.م يتكون من أربع أسنان أمامية، فيها اثنان من العاج مربوطان بسلك من الذهب. واستخدم الصينيون أول حشوة مكونة من الفضة نحو عام 900 م. وكان طب الأسنان في بعض الدول بالعصور الوسطى يقتصر على اقتلاع السن المتسوسة. وكان تركيب الأسنان متوافرا في منتصف القرن الخامس عشر من عظام منحوتة، أو أسنان بشرية سرقت من القتلى في المعارك. وقد اقتلعت أسنان 5000 جندي ممن قتلوا في معركة واترلو في عام 1815. وظلت تلك الطريقة متبعة حتى ستينيات القرن التاسع عشر.
واستخدم الطبيب السويسري باراسيلس (1541 – 1493) في عام 1500 مادة الطَبْرَخِيّ أو الكوتابركا Gutta -percha، في المعالجة اللبية، التي تحضر من مادة لدائنية حرارية، تمتاز بقساوتها، ومصدرها إفرازات لبنية latex متخثرة من شجرة آسيوية.
وعثر في معبد ياباني على طقم أسنان صنع من الخشب استعمله أحد الأشخاص نحو عام 1538 م. واستمر استعمال الأسنان الخشبية في اليابان حتى حكم الامبراطور فيجي (1852 – 1912).
أطقم الأسنان الخزفية
صنع الفرنسي دوشاتو (Duchateau 1792 – 1714) في نحو عام 1774، أول طقم أسنان خزفي. وفي عام 1791 منح الطبيب الفرنسي شوما(Chemant 1824-1753)، براءة اختراع بريطانية لوضعه "مواصفات شوما"، التي اشتملت على دوافع الأسنان الصناعية، ولإجرائه عمليات التثبيت، واللصق المتشابه، بأساليب فعالة، وظهور الأسنان بدرجات لدنية مطلوبة، أو شديدة، وتبقى محافظة على ذلك طوال الزمن، وبما يماثل الأسنان الطبيعية. وقد بدأ ببيع منتجه في عام 1792.
وفي عام 1808 صمم الإيطالي فونزي أول سن من الخزف، وثبتها بمسمار من البلاتين، بعد أت سئم من استعمال أسنان منزوعة من جثث الموتى. وعمد ماجيلو Maggilo في عام 1809 إلى زرع قطعة ذهب في موضع ضرس مخلوع، وترك الأنسجة لتلتئم، وعمل فيما بعد على تثبيت تاج صناعي. ونجح صائغ الذهب الإنجليزي أش (1792 – 1854) في عام 1820 في لندن، في صنع أطقم صناعية عالية الجودة من الخزف، مثبتة في ألواح من الذهب عيار 18 قيراطا.
محاولات بالذهب والخزف
وأجرى رنغلمات Ringelmann في عام 1824، محاولتين لزرع الأسنان، الأولى كانت في الفك العلوي بزرع سن كلب وتثبيتها بأسلاك من الذهب. والثانية بزرع أسنان لها جذور ذهبية، وتثبيتها في موضع قلع السن مباشرة، لكن العمليتين فشلتا.
واكتشف الأميركي غوديير (Goodyear 1860 – 1800) في عام 1839، نوعا من المطاط المرن المعالج بالكبريت، واستخدمه في جمع أسنان طقم كامل. ونجح هاريس Harris في عام 1887 بزرع ضرس من الخزف على جذر من الرصاص ويعد الأميركي غرين فيلد أول من أثبت عملية زراعة الأسنان Dental implant في المراجع والمصادر العلمية الحديثة، في عام 1913، وذلك من خلال الصور والرسوم التوضيحية.
وفي عام 1937 طبق الطبيب مولر نوع الزرعة تحت السمحاق. وكان ستروك أول من زرع في عام 1939 لولبا في العظم للتعويض عن سن مقلوعة. وبدأ ستروك التجارب العملية على الكلاب لاختبار تفاعل الأنسجة مع تلك الزرعات، مما وفر البراهين الأولية على الاندماج العظمي.
وفي عام 1943 طور الطبيب دال Dahl نوع الزرع تحت السمحاق، ثم طبق الزرع تحت الغشاء المخاطي، وذلك بزرع قطعة بشكل الزر تحت الغشاء المخاطي لقبة الحنك، واستفاد منها لتثبيت صفيحة علوية كاملة الأسنان، غير أن الآراء أجمعت على فشل تلك الطريقة.
صنع فورميغيني Formiggini في عام 1947، زرعة لولبية من الفولاذ الذي لا يصدأ. وتوصل العالم السويدي مارك Mark عام 1951 – الذي يعد أبا لزراعة الأسنان – مصادفة إلى إمكان زراعة لولب من معدن التيتانيوم الخفيف في العظم، ثم تبين له حدوث الاندماج العظمي. وأجرى تجارب على الحيوانات والبشر استمرت نحو 15 عاما. وفي عام 1965 أجرى أول عملية ناجحة على مريض سويدي عديم الأسنان. وفي عام 1962 نجح الطبيب الفرنسي تشرتشف chercheve بزرع لولب من سبيكة معدنية من الكروم والكوبالت والتيتان في أحد المرضى.
وكان للزرعات داخل العظم عدد من العيوب، ولعل ذلك ما دفع لينكوف linkow لصنع شفرات من معدن التيتان، في عام 1966، اسمها الزرعة الانبساطية. ويعتبر لينكوف جد زراعة الأسنان الحديثة.
وفي عام 1978 ظهر علم زراعة الأسنان للمرة الأولى في مؤتمر بجامعة هارفارد. ثم شهدت زراعة الأسنان في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا، وما زالت المؤتمرات تتحفنا كل أشهر بابتكار جديد في هذا المجال الذي ساهم في الحد من معاناة ملايين البشر.

الصيدلي ابراهيم علي ابورمان/وزارة الصحة

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