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في هذه الدول.. صدمة حول عدد مرضى السرطان

2/3/2024 2:25:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- حذرت وكالة مكافحة السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية الخميس الماضي، من أن عدد الإصابات الجديدة بالسرطان سيرتفع إلى أكثر من 35 مليون حالة في العام 2050، أي بزيادة نسبتها 77 في المائة مقارنة مع العدد المسجل في العام 2022.
وذكرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن التبغ والكحول والبدانة وتلوث الهواء، عوامل رئيسية في هذا الارتفاع المتوقع.
وقالت الوكالة في بيان: "إنه من المتوقع تسجيل أكثر من 35 مليون إصابة جديدة بالسرطان في العام 2050"، أي بزيادة نسبتها 77 بالمائة عن العدد المعلن في العام 2022، والبالغ حوالى 20 مليون حالة.
عوامل انتشار السرطان
وأضافت الوكالة "يعكس عبء السرطان العالمي المتزايد بسرعة شيخوخة السكان والنمو، فضلا عن التغيرات في تعرض الناس لعوامل الخطر، والتي يرتبط الكثير منها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت البيان، إلى أن التبغ والكحول والبدانة تعد من العوامل الرئيسية وراء زيادة حالات الإصابة بالسرطان، وما يزال تلوث الهواء محركا رئيسيا لعوامل الخطر البيئية.
أكبر الزيادات في هذه الدول
وقالت منظمة الصحة العالمية: "إنه من المتوقع أن تسجل الدول الأكثر تقدما أكبر الزيادات في أعداد الحالات، مع توقع 4,8 مليون إصابة جديدة إضافية في العام 2050 مقارنة بتقديرات العام 2022".
لكن على صعيد النسب المئوية، فإن البلدان التي تحتل أدنى المراتب على مؤشر التنمية البشرية (HDI) الذي تستخدمه الأمم المتحدة، ستشهد أكبر نسبة من الزيادة (142 في المائة). ويتوقع أن تسجل الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المتوسط زيادة بنسبة 99 بالمائة.
تضاعف الوفيات
وأضافت منظمة الصحة العالمية "وبالمثل، من المتوقع أن تتضاعف وفيات السرطان في هذه البلدان تقريبا في العام 2050".
وأوضح رئيس فرع مراقبة السرطان في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان فريدي براي، أن "تأثير هذه الزيادة لن يكون محسوسا بالتساوي عبر البلدان ذات المستويات المختلفة من مؤشر التنمية البشرية". ولفت إلى أن البلدان "التي تمتلك أقل الموارد لإدارة أعباء السرطان فيها ستتحمل وطأة عبء السرطان العالمي.-(العربية نت)

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