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حجارة الزمن.. معرض يحاكي أشكال الفسيفساء في مادبا

2/3/2024 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ينظم المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة والسفارة الإيطالية في عمان المعرض الجغرافي "حجارة الزمن"، وذلك عند الساعة 6 من مساء اليوم في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة مبنى 1، بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.
ويأتي هذا المعرض نتاج نشاط البحث الذي أقيم في الأردن منذ العام 2019، ضمن البعثة الجغرافية والآثار لدراسة أشكال الفسيفساء وآثار المناظر الطبيعية، وكان الهدف من هذه الدراسة، هو إعادة بناء المشهد التاريخي لخريطة مدينة مادبا في الألفية الثالثة "REMAP"، بالاعتماد على مصادر خرائطية ووثائقية وأثرية، تم العمل على تحليلها بواسطة نهج يسلط الضوء على محطات ومسارات جغرافية وثقافية من خلال استخدام تقنيات مبتكرة لمشاركة البيانات.
يتضمن البحث خريطة مدينة مادبا في (القرن السادس الميلادي) الموجودة في كنيسة القديس جورج في مدينة مادبا، وهي عبارة عن تمثيل فسيفسائي مفصل للشرق الأردني، بحيث تلخص المعرفة الخرائطية للحضارة الرومانية والبيزنطية، وتشكل المثال الأكثر تفصيلا للتمثيل الطبوغرافي في تلك المنطقة.
يستمر المعرض لغاية الثامن عشر من الشهر الحالي، ثم سينتقل إلى إيطاليا.

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