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أمطار الخير تفجر عيونا وينابيع جرشية بمشهد جمالي يجذب الزائرين

2/3/2024 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش– فجرت المنخفضات الجوية الأخيرة والتساقط الغزير للأمطار، ما يزيد على 64 عينا وينبوعا للمياه في مختلف قرى وبلدات محافظة جرش، فضلا عن امتلاء البرك المائية وآبار تجميع المياه، في موسم مطري وزراعي مبشر للجرشيين.
وتستقطب عيون وينابيع المياه الجديدة الزوار من مختلف محافظات المملكة للاستمتاع بجمال هذه العيون والينابيع التي تتوزع في مواقع قريبة وذات مناظر جمالية لا تتكرر سنويا إلا في هذا الوقت، أبرزها شلالات نبع المغاسل في مدينة سوف، حيث تدفقت المياه رقراقة من المقاطع الصخرية التي يزيد ارتفاع البعض منها على أربعين مترا في مشهد خلاب.
ويعتبر موقع مياه المغاسل الشهير من المواقع السياحية التي يؤمها الزوار من مختلف مناطق المحافظة والمملكة، وكان في الأيام الماضية محجا للزوار وأبناء القرى المجاورة للتنزه والتمتع بمنظر الشلالات.
وأكد الحاج موسى الريموني، أن مدينة جرش الأثرية والسياحية تجتمع فيها عدة عوامل تجلب الزوار في مختلف المواسم حتى في درجات الحرارة المنخفضة.
وبين أن محافظة جرش تعد مقصدا سياحيا شتويا، خاصة بعد تساقط الأمطار وتوفر ينابيع المياه، والتي منها ما يتفجر خلال فصل الشتاء وتجف في فصل الصيف وهي لا تقل عن 65 عينا، ومنها العيون دائمة الجريان، ويستفيد منها المزارعون، وتعد بحد ذاتها مقصدا سياحيا حيويا، فيما محيطها بيئة ملائمة لنمو العشب والحشائش.
وقال بأن السكان في سوف وساكب وبرما والجزازة يسمعون دوي انفجارات عديدة، عندما تخرج المياه من سفوح الجبال، بعد تساقط غزير للأمطار ويصاحبها تصاعد للأبخرة منها لارتفاع حرارتها، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تتكرر سنويا في مثل هذا الوقت من كل عام.
وقال المزارع خالد العياصرة، إن منطقة ساكب فيها ما يقارب 10 عيون مياه قديمة، منها الدائمة على مدار العام مثل عين أم جوزة وعين أم جلود، ومنها التي تنساب منها المياه فقط في فصل الشتاء وهي: عين عيصرة وعين المرج وعين الحزار وعين ساكب وعين حيمر.
وتمنى العياصرة، أن تتساقط أمطار الخير وتنساب العيون التي تروي الأشجار والمزروعات، وتعتمد عليها مئات الدونمات في السقاية، وتبشر المزارعين بموسم زراعي جيد.
وأكد الحاج مجدي الحوامدة من سكان بلدة سوف، والتي يزيد عدد سكانها على 30 ألف نسمة، أن عيون مياه جديدة تفجرت خلال الأيام الماضية، والتي تنبع من الجبال المرتفعة في سوف، فضلا عن العيون القديمة والتي ارتفع منسوب مياهها بشكل واضح، ومن أهمها عين البرج والتي تنساب منها المياه على مدار العام ويرتادها السكان والرعاة يوميا.
وأوضح، أنه عند تساقط الأمطار يتفقدون عيون المياه بشكل يومي، حرصا على استبشارهم بالموسم الزراعي، فضلا عن أن هذه العيون تعد مصادر تغذية رئيسية لمياه الشرب في عدة مناطق في جرش، ومن أهمها عين التيس في منطقة الكتة، مشيرا الى ان زيادة منسوب هذه العيون يبشر كذلك بصيف قادم بدون نقص في مياه الشرب وانقطاعات تستمر عدة أشهر عن العديد من القرى الجرشية.
وبين الحوامدة، أن العيون والينابيع تشهد حركة سياحية نشطة في نهاية كل أسبوع، لغزارة مياهها والترويج السياحي لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تبني وزارة الزراعة مشروع تبطين وصيانة قنوات الري، التي تمر ما بين العيون والينابيع.
وفي منطقة برما والجزازة، أكد أحمد البرماوي أن عين برما القديمة من أشهر عيون المياه في قضاء برما، ويعتمد عليها عشرات المزارعين في ري مزروعاتهم، مشيرا إلى أن الأمطار الأخيرة ساهمت في زيادة تدفقها حتى أغرقت الشوارع والمناطق الزراعية المجاورة لها.
وأشار إلى أن أمطار الخير التي هطلت سيكون لها آثار إيجابية وكبيرة على المزروعات بشتى أنواعها، سواء كانت شتوية أو صيفية، فضلا عن أثرها على الأشجار والغابات والمراعي، ما يعزز آمال المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بموسم زراعي جيد.
وقال أحد أبناء بلدة سوف أكرم بني مصطفى، إن "هطول الأمطار المتواصل في مناطق المحافظة وتشكل السيول أدى إلى إعادة إحياء العديد من الينابيع التي تفجرت جراء تجدد مخزونها من المياه بسبب الموجة الماطرة"، مشيرا إلى أن مدينته (سوف) تشتهر بكثرة ينابيعها الأمر الذي يستدعي من الجهات المعنية إيجاد أقنية لها وحمايتها من الاستنزاف والثلوث.
ويسهب بني مصطفى في الحديث عن العيون التي كانت تشتهر بها مدينته، قائلا: "ان لهذه الينابيع ذكريات لا تنسى في الموروث الشعبي السوفي حيث كانت تتدفق هذه الينابيع على مدار العام ولها ارتباط وثيق بقصص الحب والشعر وليالي السمر في ليالي الربيع المقمرة، فضلا عن انها كانت المصدر الذي يتزودون منه باحتياجاتهم من مياه الشرب والغسيل وسقاية مزروعاتهم خلال فصل الصيف". ودعا سكان المنطقة الجهات المعنية من سلطة المياه والبلدية الى استثمار هذا الموقع سياحيا من خلال إقامة مشروع للحصاد المائي وخزان للمياه وتركيب أجهزة رفع للمياه إلى أعلى الشلال بحيث يصبح متنفسا لأبناء المحافظة، لا سيما وأن المنطقة غنية بالأشجار والمزروعات وأزهار الربيع.
يذكر أن عين المغاسل وعين سوف وعين أم ظاهر كانت ملتقى لكل القرويين، وتعتبر من أكثر أنواع المياه نقاوة، وبفضلها كانت المنطقة سلة غذاء المحافظة ومصدرا مهما للخضار والفواكه للأسواق المركزية في مدن المملكة.
وعانى سكان سوف في السنوات السابقة من نقص في المصادر المائية، نتيجة جفاف بعض هذه الينابيع وتلوث بعضها الآخر بسبب انتشار الحفر الامتصاصية، ونتيجة لذلك تراجعت الزراعة نتيجة قلة المياه التي تستخدم لري المزروعات، وتحول المزارعون في المنطقة إلى زراعة الزيتون والمشمش والحمضيات.

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