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تحت سماء القصف.. أفراح مبتورة وقصص وأدها الاحتلال

2/3/2024 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا أبو الخير عمان- كانت حياتهم مليئة بالمحبة والمودة والتفاهم والهدوء، عملوا واجتهدوا ليعمروا منزلهم معا، وتكللت النعم في حياتهم بوجود أبنائهم الثلاثة، ثمرة المحبة، هكذا حتى بدأت الحرب بتغيير كل شيء وقلبت حياتهم رأسا على عقب وحولتها في لمح البصر إلى كابوس مظلم من المعاناة والنزوح والجوع والعطش والبرد.
نور أبو ندى وزوجها بلال أبو سمعان، تبدلت ملامح عيشهم وظروفه كما حال كل الغزيين في الحرب، وكان آخر مصابهم فراقا انتهى باستشهاد الأب الحنون والمتفاني ورفيق الدرب كما وصفته أبو ندى.
تقول في نعي زوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الملتقى بالجنة يا قلبي، بتلبقلك الشهادة يا نور العين، ربنا رحيم يحفنا برعايته ولطفه ويصبر قلبي على البعد المؤقت قبل ما ألحقك، وتأكد أن الهرم سيبقى واقفا بإذن الله وسأواصل بناءه وتأسيسه بطريقة صحيحة".
وكأسرة الشهيد أبو سمعان ملايين الأسر التي تواجه المصير ذاته بفقدان أحد أفرادها أو كلهم، وأشخاص عديدون اندثرت أحلامهم وبترت قصصهم قبل أن تكتمل، بعد أن جردتهم الحرب من كل الآمال وسلبت منهم كل الأفراح.
هكذا تبدو الحكايات في غزة تحت خط النار، مفتوحة على الجراح، غير متوقعة، أمام واقع جديد من المعاناة والألم يفرض نفسه بقوة، ولا سبيل لتسكين تلك الأوجاع المثخنة سوى الصبر والدعاء.
أستاذ علم الاجتماع، الدكتور محمد الجريبيع يؤكد أن الأحداث الأخيرة الجارية في غزة نتيجة العدوان الصهيوني، ستترك تأثيرات كبيرة وتغيرات عديدة على هيكل المجتمع والأسرة الغزية، وعلى بنية المجتمع الفلسطيني عموما. إذ تكاد تكون كل أسرة في غزة، فقدت فردا على الأقل من أسرتها، وبالتالي نحن أمام تحولات وتغيرات هيكلية عديدة على بنية الأسرة بسبب الفقدان.
"ومن هنا ستبرز أنماط جديدة من الأسر وهياكل جديدة، بعضها لأسر ترأسها امرأة وأسر مكونة من أطفال أيتام، وأسر فقدت كل الأبناء، وبالنتيجة نحن أمام واقع جديد ونمط جديد يفرض نفسه على المجتمع الفلسطيني"، يقول الجريبيع.
وبحسب الأرقام والإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة، في غزة هناك 14000 أسرة تعيلها امرأة، و3000 امرأة أصبحن أرامل، و16 ألف شهيد من الأطفال والنساء، ومليون امرأة نازحة.
ويتابع الجريبيع، "هذا الواقع الجديد بدوره سيترك آثاره الاجتماعية والنفسية على الأهالي في غزة، ويمتد لسنوات وسنوات، كما أنه في المجتمعات التي تواجه الحروب لا تقتصر المعاناة الكبيرة على الأسرة بل حتى الأطفال والنساء، وهم من الفئات الاجتماعية الأكثر تعرضا للعنف والقتل والظلم لكونهم لا يمتلكون القدرة على الدفاع عن أنفسهم، وبالتالي الاعتداء والعدوان على هذه الفئات مختلف".
وفي حالات توثق ذلك الاعتداء الصارخ على الطفولة في غزة - بحسب رصد من مواقع التواصل الاجتماعي-، استهدفت طائرات الاحتلال الطفلة مريم قاسم (5 أعوام)، وهي تلعب مما أصابها بشلل كامل وعجز في السمع والبصر.
أما الطفل كرم الفيومي، فانتهت حياته قبل أن تبدأ، يقول أحد أقاربه: "انتظره والده على أحر من الجمر، حتى ولد بتاريخ 25 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2023، وكان الحفيد الأول والفرحة الأولى لعائلتي طافش والفيومي، عاش 27 يوما فقط، كان أكثر من نصفها في العدوان، ونزح والداه من مكان لمكان، وفي النزوح الأخير لهم ارتقى الطفل وأسرته".
ونغم أبو سمرة، سلب العدوان والقصف منها حلمها في أن تصبح لاعبة كاراتيه، في البداية ترك في جسدها كسورا متفرقة وأدى إلى بتر ساقها. تدهورت حالتها حتى دخلت في غيبوبة ومكثت في العناية المركزة لأيام عدة، فارقت بعدها الحياة، نغم لم تكمل مسيرتها في المجال الذي لطالما شغفت به وكان الموت أقرب إليها من أي حلم آخر.
ولا تختلف نهاية ريم منصور عنها كثيرا، إذ كانت في سنتها الجامعية الأخيرة في جامعة الأقصى، عندما بدأ العدوان على غزة، كانت تصبو إلى تحقيق طموحها في الدراسات العليا والعمل بعد الجامعة، وكانت طالبة مجتهدة وطموحة جدا، إلا أن القصف المدفعي نال منها ومن حلمها في منطقة الشيخ رضوان لتلحق بوالدها الشهيد قبل أن تفرح بثمرة اجتهادها.
وكحال نغم وكرم وريم 25 ألفا من القطاع قتلتهم صواريخ الاحتلال بلا رحمة، و15 % من النازحين داخل قطاع غزة يعانون من مشاكل تتعلق بالإعاقة بحسب تقارير المنظمة الدولية للمعاقين، وغيرهم الكثير من الأحلام التي أجهضت في رحمها قبل أن تولد لأطفال لم يروا النور، وأرواح معلقة تعاني عذاب المرض والألم الجسدي ولا دواء يخفف عنهم ولا مأوى يقيهم برد الشتاء، تحديدا في ظل الجوع الكارثي الذي طال 85 % من السكان.
وفي السياق يعود الجريبيع، ليبين أنه في وجود الاحتلال في فلسطين هذا يعني أن الحرب موجودة والمواجهات في أي لحظة يمكن أن تعود من جديد، ولكن طبيعة المجتمع الغزي أثبتت خلال الحروب الحالية والحروب الأخرى وفي جميع مراحل عدوان الكيان الصهيوني على غزة، أن المجتمع الغزي أصبح لديه القدرة على التكيف مع كل المتغيرات، وحتى تاريخيا يكاد لا يوجد أسرة لم تعش مرارة الفقدان وتشهد جانبا من المعاناة.
ومع ذلك، استطاعت الأسر أن تطور أدوات جديدة للتكيف مع المتغيرات، نظرا لوجود يقين راسخ وقناعة راسخة لدى المجتمع أنهم في حالة حرب دائمة ومفتوحة، وعلى يقين أن كل مرحلة تتوقف فيها الحرب، يبدأ الاستعداد لمرحلة أخرى جديدة.
ويوجز بالقول: "إن الحرب الحالية تضع تصورات عديدة للمستقبل وستؤدي إلى تغيرات جذرية في المجتمع وستترك آثارا على طبيعة العلاقات المجتمعية وعلى ديناميكية العلاقة المجتمعية، فضلا عن توليد قناعات جديدة".
كما ستلجأ الأسر الفلسطينية، إلى حلول بديلة متمثلة بطبيعة التنشئة المجتمعية في غزة، أي ستكون مبنية على الولادات من جديد لتعويض ما فقد منها، وستعاد تركيبة المجتمع الغزي من جديد، وسيتم تطوير آليات اجتماعية للتعامل مع كل هذه المعطيات التي فرضتها وأفرزتها الحرب الجائرة.
وختاما، يقول: "إن الغزيين قد يحتاجون إلى سنوات للتخلص من العبء النفسي والاجتماعي لهذه الحرب، وقد يكون الحل الوحيد أمامهم هو تناسي هذه المآسي، تحديدا بحالة وجود دولة فلسطينية والحصول على الاستقلال والاستقرار، وأن يكون ما وصلت إليه الأسر من فقد وألم كان في سبيل طرد الكيان الصهيوني".
ومن جهته، يشير المختص في حقوق الإنسان، رياض صبح، إلى أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في حربه على غزة أصبحت واضحة وما عادت خفية على أحد، وتكييفها القانوني بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي وحتى القانون الدولي لحقوق الإنسان واضح جدا، بما في ذلك جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التعذيب وغيرها من الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
إضافة إلى ما شنته قوات الاحتلال من قصف عشوائي وهجوم متوحش وبربري على مؤسسات الأمم المتحدة وتحديدا "الأونروا"، والاعتداء على المستشفيات والهلال الأحمر وغيرها من المؤسسات التي تقدم المساعدات الإنسانية والخدمات للمدنيين.
وبالتالي، فإن المشكلة ليست في المعايير الدولية فهي واضحة في جميع الاتفاقيات، بل في آلية المحاسبة، يوضح صبح. ومن ضمنها، آليات حقوق الإنسان والتي ينحصر دورها في الإدانة والشجب وكشف الانتهاكات في العادة.
والمحكمة الجنائية الدولية، والتي أظهرت تقاعسا وانحيازا واضحا من قبل المدعي العام، خاصة وأن هناك شكاوى رفعت ومعلومات قدمت، ومع ذلك لم يقم بأي إجراء لغاية الآن.
وفيما يخص محكمة العدل الدولية، يقول صبح: "إنه على الرغم من أن قرار المحكمة لم يكن مثاليا ولم يحاكم الأحداث أنه يوجد إبادة جماعية، إلا أن هناك نقاطا مهمة فيه، حيث حظي التصويت بنسبة عالية جدا واعتبر أن هناك مؤشرات تدل على "الإلحاحية والضرورة" على احتمال وقوع جرائم إبادة جماعية، أي أنه بدأ يقترب من وصف الإبادة الجماعية".
ويضيف، "الأمر الآخر أنه دعا إلى كل ما يلزم لوقف الإبادة الجماعية المحتملة مثل إدخال المساعدات، عدم قتل المدنيين، عدم الاعتداء على المؤسسات، وليس من الممكن تطبيق تلك التدابير من دون وقف إطلاق النار، وبالتالي فهو متطلب ضمني لذلك، يجب الالتزام به.

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