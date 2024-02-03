Sunday, 04 February 2024 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 60%

2/3/2024 2:25:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم السبت إلى ما نسبته 60,1% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.

وأضافت الوزارة أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في التاريخ نفسه من العام الماضي كانت 39,7% وأن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الـ48 الماضية بلغت حتى صباح اليوم نحو 2,250 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 121 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية بلغت 42% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.

وتابعت أن أعلى كمية هطول سجلت في بيادر وادي السير خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 14,8 ملم، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية معظم مناطق المملكة.

MENAFN03022024000072011014ID1107805395

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث