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بوريل: غليان الشرق الأوسط يمكن أن ينفجر

2/3/2024 2:25:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الشرق الأوسط منطقة غليان يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
وأضاف خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه لا يتوقع أي هدوء في البحر الأحمر طالما استمر الوضع في غزة.
ودعا بوريل جميع الأطراف إلى تجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط وذلك بعد ضربات أميركية استهدفت مجموعات موالية لإيران في سوريا والعراق.

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