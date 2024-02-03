بوريل: غليان الشرق الأوسط يمكن أن ينفجر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الشرق الأوسط منطقة غليان يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
وأضاف خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه لا يتوقع أي هدوء في البحر الأحمر طالما استمر الوضع في غزة.
ودعا بوريل جميع الأطراف إلى تجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط وذلك بعد ضربات أميركية استهدفت مجموعات موالية لإيران في سوريا والعراق.
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