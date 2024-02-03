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الأردنيون بانتظار أسبوع بارد وماطر

2/3/2024 2:25:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء السبت، باردة جدا، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في شمال ووسط المملكة، ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 10 - 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 7 - 1، وفي مرتفعات الشراة 5 - 0، وفي مناطق البادية 13 - 5، وفي مناطق السهول 11 - 6، وفي الأغوار الشمالية 18 - 8، وفي الأغوار الجنوبية 20 - 12، وفي البحر الميت 19 - 10، وفي خليج العقبة 20 - 11 درجة مئوية.
تحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية.
وتكون الأجواء يوم غد الأحد، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في شمال المملكة، مع هطول زخات من المطر على فترات في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الاثنين، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
كما تبقى الأجواء الثلاثاء، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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