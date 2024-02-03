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حريق داخل مستودع بلاستيك في سحاب

2/3/2024 2:25:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتعامل الآن كوادر مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مدريات دفاع مدني الوسط مع حريق مستودع بلاستيك داخل المدينة الصناعية في منطقة سحاب، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

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