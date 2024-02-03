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نبع ماء يتفجر داخل استراحة في وادي السير.. ومواطن يكشف السبب (فيديو)

2/3/2024 2:25:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أمير خليفة

تفجر نبع ماء داخل إحدى الاستراحات في منطقة وادي السير غربي العاصمة عمان، بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الفترة الماضية.


وقال خالد أبو السندس شقيق صاحب الاستراحة لـ"الغد" إن سبب المشكلة الرئيسي هو إغلاق سلطة المياه لـ"عين الكرسي" القريبة من الاستراحة نحو 100 متر وهي أقوى عين ماء في وادي السير، لمنع المواطنين من سحب الماء منها وبيعها.


وأضاف أن هذا الإغلاق يدفع المياه للخروج من المناطق المجاورة ومن منازل المواطنين ما يسبب لهم أضرارًا كبيرة، مشيرًا إلى أنها خرجت بقوة من الاستراحة هذا العام.

وطالب أبو سندس الجهات المعنية بحل جذري للمشكلة.


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