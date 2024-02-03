السلط تسجل أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة

السلط تسجل أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة
التاريخ
2/3/2024 2:25:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) سجلت محطة رصد السلط أعلى معدل هطول مطري خلال
الـ48 ساعة الأخيرة، بواقع 26.4 ملم/ الساعة، بحسب التقرير الصادر عن إدارة
الأرصاد الجوية.
وتاليا تفاصيل كميات
الأمطار الهاطلة خلال الـ48 ساعة الماضية وحتى صباح اليوم السبت:
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