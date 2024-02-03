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السلط تسجل أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة

2/3/2024 2:25:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجلت محطة رصد السلط أعلى معدل هطول مطري خلال الـ48 ساعة الأخيرة، بواقع 26.4 ملم/ الساعة، بحسب التقرير الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية.

وتاليا تفاصيل كميات الأمطار الهاطلة خلال الـ48 ساعة الماضية وحتى صباح اليوم السبت:





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