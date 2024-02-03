مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة النائب الذيابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء لعشيرة الذيابات بوفاة النائب عبدالسلام الذيابات.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الذيابات، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالةالملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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