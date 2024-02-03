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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة النائب الذيابات

2/3/2024 2:25:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء لعشيرة الذيابات بوفاة النائب عبدالسلام الذيابات.


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الذيابات، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالةالملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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