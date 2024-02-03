مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة النائب الذيابات

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الذيابات، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه. كما قدم واجب العزاء مستشار جلالةالملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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