Sunday, 04 February 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرص الأمطار مستمرة في أجزاء من شمال ووسط المملكة الأحد

2/3/2024 2:25:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تُشير آخر نواتج أنظمة المُحاكاة الحاسوبية لحركة الأنظمة الجوية وتوقعات الأمطار إلى استمرار تأثر أجزاء مختلفة من المملكة بفرص للأمطار يومي الأحد والإثنين، نتيجة لتأثرها بتدفق تيارات هوائية رطبة قادمة من البحر الأبيض المُتوسط نحو المنطقة.
وبالتالي فيُتوقع بمشيئة الله خلال ساعات نهار يوم الأحد أن تكون السماء ما بين الغائمة جزئيا والغائمة، وأن تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء متفرقة من شمال ووسط المملكة بين الحين والآخر، على أن تتراجع هذه الفرص مؤقتاً مع ساعات الليل لتتجدد نهار الأثنين.
أما على صعيد درجات الحرارة فسترتفع بشكل طفيف، مع بقائها أقل من مُعدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين مئويتين، ويبقى الطقس بارداً بوجه عام في ساعات النهار، يُصبح شديد البرودة ليلاً وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، مع احتمال تشكل الصقيع في تلك المناطق إضافة الى مناطق البادية والسهول الشرقية، والله أعلم.
التوصيات
- الانتباه من مخاطر تشكل الصقيع في مناطق البادية، و السهول و المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية.
- مُراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.

MENAFN03022024000072011014ID1107805385

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث