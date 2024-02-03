فرص الأمطار مستمرة في أجزاء من شمال ووسط المملكة الأحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تُشير آخر نواتج أنظمة المُحاكاة الحاسوبية لحركة الأنظمة الجوية وتوقعات الأمطار إلى استمرار تأثر أجزاء مختلفة من المملكة بفرص للأمطار يومي الأحد والإثنين، نتيجة لتأثرها بتدفق تيارات هوائية رطبة قادمة من البحر الأبيض المُتوسط نحو المنطقة.
وبالتالي فيُتوقع بمشيئة الله خلال ساعات نهار يوم الأحد أن تكون السماء ما بين الغائمة جزئيا والغائمة، وأن تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء متفرقة من شمال ووسط المملكة بين الحين والآخر، على أن تتراجع هذه الفرص مؤقتاً مع ساعات الليل لتتجدد نهار الأثنين.
أما على صعيد درجات الحرارة فسترتفع بشكل طفيف، مع بقائها أقل من مُعدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين مئويتين، ويبقى الطقس بارداً بوجه عام في ساعات النهار، يُصبح شديد البرودة ليلاً وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، مع احتمال تشكل الصقيع في تلك المناطق إضافة الى مناطق البادية والسهول الشرقية، والله أعلم. التوصيات
- الانتباه من مخاطر تشكل الصقيع في مناطق البادية، و السهول و المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية.
- مُراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.
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