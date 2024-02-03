إخماد حريق ضخم أتى على مصنع بلاستيك في سحاب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الاطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان وبأسناد من مديريات دفاع مدني وسط عمان و غرب عمان و مادبا والشرطة وقوات الدرك وأمانة عمان تعاملت مساء اليوم مع حريق شب داخل مصنع للبلاستيك يتكون من ثلاثة طوابق داخل المدينة الصناعية بمنطقة سحاب.
وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء بذلت جهود كبيرة ومضنية في عمليات اخماد الحريق، هذا وقد شارك في عمليات اخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتيه وعدد كبير من رجال الاطفاء والشرطة وقوات الدرك وعدد من صهاريج المياه التابعة لامانة عمان الكبرى.
وقد استغرقت عمليات اخماد الحريق عدة ساعات متواصله وذلك نظراً لطبيعه المواد المحترقه والتي نتج عنها تصاعد كثيف للدخان، نتج عن الحريق ثلاثة اصابات بضيق في التنفس جراء الادخنة المتصاعدة عن الحريق وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
MENAFN03022024000072011014ID1107805384
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.