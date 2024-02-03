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تفكيك الأونروا.. مشروع إسرائيلي خطير

2/3/2024 2:25:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. إبراهيم بدران ما إن خرج“ خبر” من إسرائيل بأن 12 موظفاً من العاملين في الأونروا قد شاركوا مع المقاومة في هجوم 7 اكتوبر، حتى سارعت الولايات المتحدة الأميركية لتتبعها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا إلى إعلان تعليق مساهماتها في ميزانية الأونروا والتي تبلغ سنويا في حدود 1200 مليون دولار. ومع هذا ورغم أن الأونروا أعلنت توقيف الموظفين المشارإليهم وبدء التحقيق معهم فورا، إلا أن دولا أخرى تبعت القافلة الانسياقية في مقدمتها فرنسا وفنلندا وكندا وهولندا وسويسرا حتى بلغ العدد 16 دولة. وحتى اللحظة لم يتم التأكد من المزاعم الإسرائيلية، ولا انتهاء التحقيق مع الموظفين المتهمين، ولكن الأنسياق الأعمى للتحالف الغربي (الأميركي الأوروبي) خلف الكيان الصهيوني لم يسبق له مثيل في تاريخ أميركا أو أوروبا.
والأونروا هي الوكالة الدولية الوحيدة المتخصصة في شؤون اللاجئين الفلسطينيين وهي المسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في خمس دول وقد تم انشاؤها لهذه الغاية بالتحديد بالقرار رقم 302 من الأمم المتحدة في عام 1949. وهي تضم في قطاع غزة فقط 13 ألف موظف في حين أن مجمل موظفيها هم أكثر من 30 ألف موظف في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسورية ولبنان. ويصل أعداد المستفيدين من خدماتها ما يزيد على 6.5 مليون لاجئ فلسطيني منهم 2 مليون في قطاع غزة يعتمدون في حياتهم اليومية على هذه المنظمة الأممية. من جانب آخر فإن الأونروا مؤسسة ذات أهمية سياسية كبيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية لان سجلاتها من اللاجئين الفلسطينيين الذين تنطبق عليهم القرارات الدولية مثل حق العودة والتعويض هي السجلات المعترف بها دوليا، وهي المصدر الدولي الموثق الوحيد لهذه الغاية في إطار الأمم المتحدة.
ولهذا فإن وجود الأونروا كمنارة دولية حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين، هو بمثابة شوكة سياسية حادة في حلق إسرائيل التي تسعى إلى طمس الوجود الفلسطيني وشطب حق العودة الذي أقرته الأمم المتحدة بقرارها رقم 194 عام 1948. ولهذا ومنذ أكثر من 40 سنة وإسرائيل تبذل جهودا مكثفة متواصلة لتفكيك الأونروا وصولا إلى إلغائها وإلحاق اللاجئين الفلسطينيين بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ليفقدوا بذلك حقوقهم السياسية بالعودة.
والأونروا لا تندرج موازنتها ضمن موازنة الأمم المتحدة وبالتالي فهي تعتمد في تمويلها على دول مانحة عديدة، تتجدد سنويا، في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والأردن (تمويل عيني للخدمات) وغيرها من الدول. وخلال الأربعين سنة الماضية كانت إسرائيل تحث الدول الأوروبية وأميركا وحلفاءها على إيقاف تمويلها لمنظمة الأونروا وعدم التجديد لها والتي هي مسؤولة عن تقديم خدمات التغذية والصحة والتعليم للاجئين المسجلين لديها. وقد استجاب ترامب لطلب الكيان الصهيوني فاعلن تجميد مساهمة أميركا ليأتي بايدن فيلغي قرار ترامب. وقد عمل الأردن بقوة منذ الثمانينيات على إفشال محاولات إسرائيل الرامية إلى تفكيك الأونروا، وشارك في مؤتمرات دولية عديدة كانت تنعقد لهذه الغاية. وكانت واحدة من محاولات إسرائيل تفكيك الأونروا، واقترحت إسرائيل، تحت ستار تخفيض النفقات، تحويل خدمات الأونروا إلى شركة مقاولات أوروبية أميركية أو مشتركة، بحيث تتولى الشركة تقديم المؤن والخدمات الصحية والتعليمية. وبالتالي تختفي المنظمة المعترف بها دوليا والتي تحتفظ بسجل اللاجئين الفلسطينيين. إلا أن موقف الأردن كان رافضا بشدة لهذا المشروع واستطاع اقناع الدول الممولة بالابقاء على الأونروا كمنظمة دولية ذات مصداقية عالية.
اليوم تجد إسرائيل أن فرصة تفكيك الأونروا متاحة بسهولة اولاً بسبب حالة الحرب ضد غزة وثانياً: ان الانسياق الأوروبي الأميركي الأعمى يتيح لها اليوم ما لم تتمكن منه في السنوات الماضية ثالثاً: لأنه بتفكيك الأونروا والغائها يسجل نتنياهو وحكومته الاستعمارية العنصرية انتصارا سياسيا كبيرا يعوضها عن الخسائر التي منيت بها في حربها على غزة. وبالتالي راحت إسرائيل تختلق الأكاذيب حول الأونروا لدرجة أن الإعلام الصهيوني يصف الأونروا“ بأنها ذراع مدنية لحركة حماس”. بل ذهب الى الإدعاء الأحمق بأن“ الأونروا تزود حماس بالاسلحة وتتعاون معها”. وهذا يفسر لماذا ركزت إسرائيل في عدوانها المتوحش على غزة، على تدمير المدارس والمستشفيات والمخازن التابعة للأونروا. ورغم أن الأمين العام للأمم المتحدة ومساعدوه ناشدوا جميع الدول وحثوا الدول المانحة خصوصا على عدم تعليق مساهماتها في أعمال الأونروا، إلا أن الضغط الأميركي والبريطاني في هذا الاتجاه لا يتوقف حتى الآن.
وهنا على الدول العربية مجتمعة ومنفردة وعلى الجامعة العربية، إذا كانت ما تزال تمارس شيئاً من النشاط، التحرك في خطوات عملية في اتجاهات رئيسية للمواجهة، منها أولاً: المبادرة إلى مساهمة جميع الدول العربية في موازنة الأونروا. بما يضمن عدم انهيارها واستمرار تقديمها لخدماتها، والمهددة بالتوقف تماما في الشهر الثاني أو الثالث من هذا العام. ثانياً: التواصل العربي مع الدول الست عشرة التي أعلنت تعليق مساهماتها في تمويل الأونروا، لتبيان حقيقة الأمر، وان الأونروا منظمة دولية تقدم خدمات إنسانية للاجئين الفلسطينيين وأن الادعاءات الإسرائيلية لم يثبت عليها أي دليل، وهي مجرد اختلاق إسرائيلي، وان توقف الأونروا عن خدماتها هو نوع من العقاب الجماعي. فلا يجوز أن يعاقب 6.5 مليون لاجئ فلسطيني نتيجة لاتهام غير مثبت لبضعة موظفين في الأونروا ثالثاً: إن قرار محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات التي تحول دون العقاب الجماعي والإبادة الجماعية يستدعي دعم أعمال الأونروا وتعزيز إمكاناتها، وتيسير أعمالها باعتبارها تقدم الأساسيات الصحية والغذائية للاجئين. رابعاً: ان تسعى الدول العربية وأصدقاؤها، من دول آسيا وآفريقيا وأميركا الجنوبية
وبعض الدول الأوروبية لأن يصبح الجزء الأكبر من موازنة الأونروا فصلا من موازنة الأمم المتحدة. خامسا: العمل على اعتراف أكبر عدد من دول العالم بالدولة الفلسطينية.
واخيراً، فإن المؤامرة الإسرائيلية ضد الأونروا وضد اللاجئين الفلسطينيين هي مؤامرة خبيثة وسياسية بالدرجة الأولى بالغة الخطورة على فلسطين والدول المضيفة للاجئين، وتهدف إلى إلغاء التوثيق السياسي للاجئين وحقهم في العودة حسب قرارات الأمم المتحدة. ولا بد من العمل المكثف لإحباط هذه المؤامرة.

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