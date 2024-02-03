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ملتقى التعليم: تغيير جذري في المنظومة التربوية لتأمين عقلية أكثر ديناميكية

2/3/2024 2:25:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انطلقت أمس فعاليات الملتقى الوطني الخاص بالتعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني بعنوان“منظومة التعليم في الأردن: واقع وتطلعات”، الذي تنظمه مؤسسة الياسمين لعقد الدورات التدريبية بالشراكة الإستراتيجية مع الجامعة الأردنية.
وقال رئيس الوزراء الأسبق د. عدنان بدران إن المنظومة التعليمية يجب أن تتوجه نحو التعلم المدمج، الذي يدمج التعلم الإلكتروني بالتعلم الوجاهي، وإعادة هيكلة التعليم للانتقال لبناء الفكر الخلاق والذكاء، مضيفًا أن هذا يتطلب تدريب المدرسين، عبر استخدام الوسائط المبرمجة، والكم الهائل من البيانات، ومنصة تعليمية مؤهلة، لتعليم متزامن وغير متزامن، ما يسهم في التعلم عن بعد، والتعلم مدى الحياة.
وقال بدران خلال رعايته الملتقى إنه“لا بد من تغيير جذري في منظومتنا التعليمية لتأمين عقلية أكثر ديناميكية، تنمي التساؤل والاستقصاء والتحليل الاستنتاجي”، مضيفًا إلى أننا نريد تعليما يواكب التطور المعرفي العالمي ضمن أنماط تعليمية تتجاوز، القديم التقليدي من تلقين، بحيث يتغير دور المعلم من ملقن إلى ميسر لتحفيز المتعلمين، يشارك معهم في بناء المعرفة من المعلومات وبنوك البيانات، لإغلاق الفجوة بين من يعرف ومن لا يعرف”.
وقال بدران“لا بد من تغيير جذري في منظومتنا التعليمية لتأمين عقلية أكثر ديناميكية، تنمي التساؤل والاستقصاء والتحليل الاستنتاجي: التعلم كيف أتعلم؟ التعلم كيف أفكر وأخطط وأجرب وأستنتج؟ وكيف أنمي مهاراتي؟ وكيف أبدع وأبتكر؟ لتحقيق أعمدة اليونسكو الأربعة الرئيسة للتعليم في القرن الحادي والعشرين كما وضعتها لجنة جاك ديلور: أتعلم لأكون، أتعلم لأعرف، أتعلم لأعمل، وأتعلم كيف أعيش مع الآخرين”.
من جهته ، قال رئيس الجامعة الأردنية د. نذير عبيدات إن حياة الإنسان وعقله أكبر بكثير من الكتاب، وإنه بحاجة إلى مناهج أكبر وأهم من هذا الكتاب أو ذاك، إذ لم يعد معدل الذكاء المقياس لتفسير الفرق بين أفضل وأسوأ طالب في الصف، وربما بات الطالب في المدرسة والجامعة بحاجة للتعلم من منظور تحفيزي ونفسي.
وأكد عبيدات ضرورة تنشئة جيل من المعلمين الملهمين، والاهتمام بالعلوم الإنسانية، متسائلا عن الحكمة من إحداث تغيير في المناهج، يعمل على إيجاد مسار لدراسة العلوم الطبية والحياتية مثلا، دون عناية باللغة العربية والرياضيات، معتبرا إياه تغييرا غير منطقي.
ولفت عبيدات إلى أن عدم المساواة في مدارسنا، وفي جامعاتنا أحيانا، داء آخر لا بد من إيجاد دواء له، داء سيؤدي إلى تفاوت خطير في بناء التفكير بين طالب وآخر، مضيفا أن الفقر والتهميش علة أخرى تواجه التعليم.
ويرى عبيدات أن ما ينطبق على التعليم في المدارس، هو ذاته ما ينطبق على التعليم في الجامعات، إذ إن إصلاح نظام التعليم لا بد وأن يفضي إلى تناسب أفضل مع الصناعة والمجتمع الحديث، مبينا كذلك أنه لا بد من التفكير في المستقبل، الذي قد لا يكون بعيدا عنا اليوم.
ودعا لضرورة استلهام الدروس والعبر مما نشهده اليوم على أرض غزة وصمود أهلها، والإيمان المطلق بصلابة الإنسان وقوته، وجمال العزة.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج د. محي الدين توق، إن المركز مستمر في عمليات تطوير المناهج لكافة المراحل المدرسية.
وأضاف بأن هناك تعاونا مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز مديريات التعليم وتطويرها، موضحا أن تدريب المعلمين لا يقع ضمن اختصاص المركز الوطني لتطوير المناهج، وأن هذه المهمة مُناطة بوزارة التربية والتعليم.
وبين أن امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2026 سيتم عبر بنك للأسئلة، وأنه يجتاز عدة مراحل من القياس والتقييم قبل اعتماده.
بدوره، قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية د. عمرو عزت سلامة إن هناك اختلافا كبيرا في جودة التعليم وتنوع البرامج الأكاديمية والحداثة بين الجامعات في الدول العربية، وإن الدول العربية بعمومها تنفق أقل من 1 % من إجمالي الدخل القومي على البحث العلمي.
وقدم سلامة إيجازا حول دور اتحاد الجامعات العربية في النهوض بالتعليم العالي في الوطن العربي، ودور الجامعات في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأهمية العمل على ربط القرارات الحكومية بمخرجات البحث العلمي في الجامعات، وتعزيز سياسات التعليم والاستثمار في التعليم، وإدماج التعليم الإلكتروني.
وأضاف سلامة بأن العالم اليوم يعيش عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، اللتين تعتمدان على الذكاء الصناعي، وتكنولوجيا النانو وتحليل البيانات الضخمة، وأن 50 % من الوظائف التقليدية ستختفي في الأعوام القادمة، بينما ستظهر وظائف وفرص عمل جديدة للشباب تعتمد على الريادة والابتكار والإبداع، وأن الجامعات تتجه إلى تغيير طرق التدريس من خلال مواكبة التطورات والمستجدات التكنولوجية وتوظيفها في الممارسات التعليمية، وإكساب المعلمين المهارات المطلوبة.
وبيّن سلامة عددا من المشاريع التي يعمل عليها اتحاد الجامعات العربية، كما مشروع معامل التأثير العربي، ومشروع وتطوير الدوريات العربية، ومشروع الصندوق العربي لتمويل البحث العلمي، موضحا بأن الاتحاد يضم في عضويته ما يقارب 450 جامعة عربية، وأن خطته الإستراتيجية للأعوام 2019-2032، تركز على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما تلك المتعلقة بالتعليم الشامل والمنصف، ومواكبة المستجدات وتحقيق المعايير العالمية في التعليم العالي ومخرجاته.
وناقش المؤتمر في عدة جلسات أوراق بحثية تتضمن محاور علمية حول منظومة التعليم في الأردن، أولها“منظومة التعليم إلى أين”، يقدمها نائب رئيس الجامعة الأردنية للشؤون الإدارية والمالية د. زياد حوامدة، وشارك فيها وزير التربية والتعليم الأسبق د. إبراهيم بدران والوزير الأسبق رضا الخوالدة والعين محاسن الجاغوب ونقيب المعلمين الأسبق العين د. مصطفى الرواشدة.
وقدم المحاضرون إضاءات تربوية من القطاعين العام والخاص على مهارات السوق والمناهج والتعلم الرقمي، أدارها عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية د. محمد صايل الزيود، شارك فيها موسى الساكت ود. شيرين حامد ود.إيهاب أبو دية.
وناقشت الجلسة الثالثة التحديات المالية والتعليمية للجامعات الأردنية قدمتها نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات الإنسانية والعلاقات والشراكات الدولية د. ناهد عميش، وشارك فيها د.بسام محاسنة والدكتور فراس الهناندة والنائب بلال المومني.
إضافة إلى إستراتيجية هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، قدمها مساعد مدير هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية للخدمات المساندة عون النهار.
وشارك في المؤتمر اتحاد الجامعات العربية والجامعة الأردنية راعيا استراتيجيا، وجامعات الهاشمية، اليرموك، الطفيلة التقنية ومؤتة، عجلون الوطنية، العلوم والتكنولوجيا، البترا، الزيتونة وفيلادلفيا، ومؤسستا التدريب المهني والوطنية للتشغيل والتدريب وصندوق حياة للتعليم،
وجو وبايونير أكاديمي.

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