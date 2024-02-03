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تعديل أنظمة الجمعيات لتتواءم مع المعايير الدولية

2/3/2024 2:25:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان- كشف مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي أن المؤسسة مستمرة ضمن خطة محددة وسقف زمني بتنفيذ أبرز مخرجات إستراتيجيتها الوطنية للأعوام (2021- 2025) لإعادة إحياء المعهد التعاوني، وإنشاء صندوق التنمية التعاوني واستحداث مديرية تدقيق للحسابات التعاونية.
وأضاف أن المؤسسة مستمرة كذلك بالتوسع مع شركائها المحليين والدوليين في دعم القطاع التعاوني؛ للوصول إلى حركة تعاونية مزدهرة ومستقلة وشاملة معتمدة على الذات، تراعي المبادئ والقيم التعاونية العالمية، وتساهم بفاعلية في التنمية المستدامة للمجتمع.
وأشار إلى المضي في تحديث التشريعات الناظمة للعمل التعاوني عبر إعداد مشروع قانون معدل لقانون التعاون رقم (18) لسنة 1997، وإرساله للجهات الرسمية ذات العلاقة للسير في إجراءات إقراره وفقاً للأطر الدستورية المتبعة، وكذلك العمل على تعديل أنظمة الجمعيات والاتحادات التعاونية والتعليمات المعمول بها، لتتواءم مع المعايير الدولية للعمل التعاوني في ظل الاهتمام الرسمي بالقطاع.
وتابع: "وفرت المؤسسة التعاونية الأردنية دعماً مالياً من جهات مانحة دولية ومحلية لـ(48) تعاونية من مختلف المحافظات بقيمة إجمالية بلغت (1.864) مليون دينار عام 2023، لتنفيذ مشاريع تنموية، وإنتاجية في مختلف المجالات الزراعية والاقتصادية والاستثمارية، والتي ساهمت بدورها بتوفير العديد من فرص العمل للأعضاء التعاونيين، وأبناء المجتمع المحلي".
وبين أنه في الوقت الذي حصلت فيه 40 تعاونية على (1.539) مليون دينار كمنحٍ ماليةٍ من منظمات وهيئات دولية، وجهاتٍ رسميةٍ محليةٍ العام الماضي، قدم برنامج إعادة تأهيل البادية (التعويضات البيئية) في وزارة البيئة دعماً ماليا، بقيمة 265 ألف دينار لـ(4) تعاونيات في مناطق البادية ضمن مشروع إنشاء واستدامة الجمعيات التعاونية الرعوية لمربي الثروة الحيوانية في البادية الأردنية، المنفذ على امتداد عشرة أعوام (2014- 2023)، والبالغ قيمته الإجمالية 2.765 مليون دينار.
وأضاف، عملت المؤسسة على تيسير حصول (4) تعاونياتٍ على منحة مالية بقيمة إجمالية 60 ألف دينار لكل واحدةٍ منها 15 ألف دينار من مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر الذي تنفذه وزارة الزراعة، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)؛ وذلك لإنتاج خلطاتٍ علفية.
وحول واقع القطاع التعاوني بالاستناد لمؤشراتٍ رقميةٍ، فقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية 1477 تعاونية عام 2023، منها 348 زراعية تشكل ما نسبته 24 %، و77 جمعية نسائية بنسبة 5 %، وعدد أعضائهنَّ 3550 سيدة، بينما يُقدر إجمالي الأصول المملوكة للجمعيات التعاونية بـ 223 مليون دينار.
وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد الأعضاء التعاونيين 130 ألف عضو، وفرت التعاونيات قرابة 25 ألف فرصة عمل دائمةٍ وموسمية، ومن المتوقع أن يصل عددها مع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية إلى أكثر من 30 ألف فرصة عمل.
وقال: بلغ حجم مبيعات بذار القمح والشعير المحسن للمزارعين منذ بدء الموسم في شهر تشرين الأول "أكتوبر" الماضي ولغاية نهاية الشهر الماضي، عبر محطتي الإكثار في محافظتي إربد ومادبا ومركز بيع الكرك نحو 3159 طناً من بذار القمح والشعير، بقيمة إجمالية (1.418) مليون دينار، فيما بلغت قيمة الدعم الحكومي المقدم لمزارعي القمح والشعير المستفيدين من محطات إكثار البذار (316) ألف دينار، وبواقع 100 دينار لكل طن من البذار المغربل.
وعلى الصعيد المالي، أكد الشلبي أن المؤسسة حولت وفرا ماليا مقداره 432 ألف دينار إلى الإيراد العام (خزينة الدولة) العام الماضي، جراء تحصيل قروض عن سنوات سابقة، وإيراد مشروع الغربلة، ومبالغ أخرى متفرقة.
وعلى المستوى القانوني، قامت المؤسسة بصياغة وإعداد (11) اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقداً، إضافةً لتسجيل 31 جمعية تعاونية جديدة منها 4 نسائية، وتصفية 34 متعثرة، وإلغاء30 غير فاعلة، والمساعدة في تعديل أنظمة 22 لتطوير برامجها وتنفيذ مشاريعها التنموية.
واستعرض الشبلي تعزيز شراكات المؤسسة، دولياً ومحلياً، عبر إبرام 7 اتفاقياتٍ مع منظمات وهيئات دولية ومحلية، أهمها مذكرة التفاهم مع التحالف الدولي التعاوني في آسيا والمحيط الهادي (ICA-AP) لاستضافة وتنظيم المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي في منطقة البحر الميت، ومع المؤسسة الاستهلاكية المدنية تضمن عرض التعاونيات لمنتجاتها وتسويقها عبر أسواقها، ومع المركز الوطني للتعبئة والتغليف (جوباك) لإكساب الجمعيات، مهاراتٍ عمليةٍ في مجال تعبئة وتغليف المنتجات بالشكل الذي يُعلي من قيمتها التسويقية، عبر عقد وتنظيم لقاءاتٍ وندواتٍ علمية ومؤتمرات وورش عملٍ مشتركة تسلط الضوء على أحدث مستجدات تكنولوجيا التعبئة والتغليف، وكذلك مع جامعة عمان العربية للحصول على خصم إضافي لأبناء العاملين في المؤسسة، والقطاع التعاوني بمقدار5 % على الساعات الدراسية فقط للراغبين بدراسة درجتي البكالوريوس والماجستير بالإضافة للخصم المعتمد من مجلس أمناء الجامعة، فضلاً عن التعاون مع عدد من الشركاء بتدريب نحو 30 مهندساً زراعياً حديث التخرج.
كما أطلقت المؤسسة بالتعاون مع جمعية ماحص السياحية التعاونية "منصة خير" لتسويق المنتجات التعاونية والزراعية باعتبارها نافذة تسويقية تساهم في ترويج منتجات التعاونيات.

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