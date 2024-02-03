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نظام البصمة يصطدم بمعارضة الأطباء وإشكاليات التطبيق

2/3/2024 2:25:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان– في الوقت الذي كشف فيه مصدر مطلع في وزارة الصحة لـ "الغد" عن إصرار الوزارة على تفعيل نظام البصمة في كافة مرافقها لتشمل كافة الكوادر وليس الأطباء فقط، طالبت نقابة الأطباء بإعادة النظر في النظام فيما يتعلق بالأطباء تحديدا، وتشكيل لجنة للاتفاق على آلية عمل تراعي ظروفهم وآليات عملهم.
وكانت وزارة الصحة عممت قرارا بتفعيل نظام مراقبة الدوام الجديد (البصمة) في مستشفياتها، واعتماده كأداة رسمية لاعتماد برامج الدوام فيها للكوادر الصحية العاملة.
وشددت على كوادرها الصحية، عبر كتاب رسمي صدر عنها، أنه سيحسم التأخير والغياب عن الدوام مباشرة من رصيد إجازات الموظف، وفي حال استنفاد الرصيد سيتم الحسم مباشرة من الراتب.
كما شددت على أنه سيجري توجيه العقوبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ بحق الكوادر المخالفة وغير الملتزمة بنظام البصمة، وفي حال عدم تقيد الموظف بنظام البصمة لـ10 أيام متصلة أو متقطعة، سيُعامل معاملة المتغيب ويعتبر فاقدا وظيفته.
غير أن نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أرسل كتابا إلى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أكد فيه ضرورة إشراك النقابة في المداولة حول نظام البصمة، مؤكدا أن الأطباء موافقون أن تشمل التعليمات فئات العاملين في المستشفيات، وليس أطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية، لافتا إلى وجود صعوبات في تطبيق النظام على الأطباء، متسائلا كيف سيتم التعامل مع المناوبات، وكيف سيقوم الطبيب المناوب بالبصم بعد قضاء 36 - 48 ساعة في المستشفى؟ وهل سيتم ذلك يوميا؟
وتابع: "ماذا عن الأطباء الذين ينتدبون من قبل رؤسائهم للعمل في مستشفى آخر يوما أو أكثر في الأسبوع.. هل سيوفر نظام البصمة إثباتا لعمله في المستشفى الآخر؟"
وأضاف: "هل هناك بدلات مادية او إجازات إدارية إذا زادت ساعات عمل الطبيب عن الحد الأعلى المسموح به في نظام الخدمة المدنية؟".
وطالب نقيب الأطباء بتأجيل تطبيق نظام البصمة على الأطباء لمدة شهر، وتشكيل لجنة مشتركة من النقابة والوزارة لوضع أسس ثابتة لهذا التطبيق بمختلف صنوفه، وترشيح كل من الدكتور ماجد نصير والدكتور مظفر الجلامدة والدكتور طارق الخطيب والدكتور حازم القرالة ممثلين عن النقابة في هذه اللجنة؛ لمعرفتهم بصعوبات تطبيق البصمة.
وكانت وزارة الصحة أرسلت تعميما آخر يقضي بضرورة استجواب كافة الموظفين الذين لم يقوموا بتوثيق بصمتهم على النظام، وموافاة المديرين المعنيين بالاستجوابات والتنسيبات بالسرعة الممكنة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته المعمول بها حاليا وتحت المساءلة القانونية.
ووفقا لمصدر طبي في القطاع الخاص قال لـ "الغد" إن القرار جاء "لأن أعدادا كبيرة من العاملين في وزارة الصحة من أطباء وممرضين يعملون بالخفاء في مستشفيات خاصة، ولغايات ضبط عملهم لجأت الوزارة إلى تفعيل البصمة، للتأكد من التزامهم بأوقات الدوام الرسمي".
ووفقا لمصدر في وزارة الصحة، أشار إلى أن مديرية تراخيص المهن والمؤسسات تجري جولات تفتيشية على مستشفيات القطاع الخاص والمراكز الصحية للتأكد من تطبيقها شروط الترخيص التي أنشئت وفقها، وبأن لا موظفين في القطاع الحكومي الصحي يعملون فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال تم ضبط أي مخالفة.
وأشار المصدر إلى أنه من المرجح أن يعقد اجتماع يضم معنيين في وزارة الصحة ونقابة الأطباء للوقوف على الصعوبات التي تعترض تطبيق نظام البصمة، وحل الإشكاليات القائمة.

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