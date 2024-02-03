الخارجية السورية: أميركا هي مصدر عدم الاستقرار العالمي

الخارجية السورية: أميركا هي مصدر عدم الاستقرار العالمي
التاريخ
2/3/2024 2:25:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الخارجية السورية إن الاعتداء
الأميركي على أراضينا يؤجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية.
وأضافت الوزارة- في بيان- أن الولايات المتحدة
الأميركية هي المصدر الرئيس لعدم الاستقرار العالمي، وقواتها تهدد الأمن والسلم
الدوليين. (الجزيرة نت)
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