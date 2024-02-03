Sunday, 04 February 2024 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طلاب أميركيون يضربون عن الطعام تضامناً مع غزة

2/3/2024 2:25:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأ ائتلاف من طلاب جامعة براون في رود آيلاند الأمريكية إضراباً عن الطعام لمطالبة الجامعة بسحب استثماراتها مع الشركات المستفيدة من الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال في غزة، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.

وقالت المجموعة، في بيان، إن الطلاب الـ 19 -وهم فلسطينيون ويهود وطلاب آخرون- سيواصلون إضرابهم عن الطعام حتى تعزز الجامعة دورها في المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار بتقديم قرار لسحب الاستثمارات في الاجتماع المقبل الذي يعقده مجلس إدارة الجامعة.


وستعقد مؤسسة جامعة براون، أعلى هيئة إدارية في الجامعة، اجتماعها الأول لعام 2024 يومي 8 و9 فبراير/شباط.


مطالبات بوقف إطلاق النار في غزة
فيما قال تجمع التضامن مع فلسطين وتجمع اليهود من أجل وقف إطلاق النار الآن، اللذين نظما الإضراب، إن الطلاب يريدون أن يعمل هذا القرار بتوصيات تقرير صدر عام 2020 عن اللجنة الاستشارية المعنية بمسؤولية الشركات في ممارسات الاستثمار (ACCRIP) الذي دعا إلى سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في الاحتلال في فلسطين.


وحدد التقرير الشركات التالية لتسحب استثماراتها منها: أيه بي فولفو AB Volvo، وإيرباص، وبوينغ، ودي إكس سي، وجنرال ديناميكس، وجنرال إلكتريك، وموتورولا، ونورثروب غرومان، وأوكتري كابيتال، ورايثيون، ويونايتد تكنولوجيز.


وقالت نور، وهي إحدى المشاركات الفلسطينيات في الإضراب: "تاريخ عائلتي، المتداخل مع نضال شعبي والشعوب المحتلة في كل مكان، يحفزني على الوقوف ضد الاستثمار والتربح من الأسلحة وتصنيع الأسلحة والاحتلال الذي لا يتوقف عن ممارسة العنف في عالمنا".


وقالت أرييلا روزنزويج، وهي طالبة جامعية يهودية انضمت إلى الإضراب، إن مشاركتها في الإضراب "تؤكد عدم رغبة الجامعة في الاستجابة لمطالبتي بصفتي طالبة يهودية بسحب الاستثمارات من الشركات المساهمة في الإبادة الجماعية المستمرة... لن أسمح بأن تدّعي الجامعة التي أدرس بها، أو الشعب الذي أنتمي إليه، أو البلد الذي أعيش فيه، الصلاح في وقت ترتكب فيه (الدولة اليهودية) جرائم ضد الإنسانية".


وجامعة براون إحدى الجامعات التابعة لرابطة آيفي وكانت مركزاً للاحتجاجات منذ بدأ الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة المحاصر في 7 أكتوبر/تشرين الأول بعد عملية طوفان الأقصى.


واتهم الطلاب جامعة براون أكثر من مرة بالاستثمار في شركات تصنيع الأسلحة، ورفضت الجامعة سحب استثماراتها، بزعم أنها لا تستثمر بشكل مباشر في شركات تصنيع الأسلحة.


ويعد هذا الإضراب واحداً من عدة محاولات لحمل الجامعة على سحب استثماراتها من إسرائيل، وهو ما يقول الطلاب إنه موقف لا يمكن الدفاع عنه ويجعل براون متواطئة في إلحاق الضرر بالآخرين.

اقرأ أيضاً:

بينهم يهود.. أميركيون يحتجون على“الفيتو” ضد وقف إطلاق النار بغزة

MENAFN03022024000072011014ID1107805376

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث