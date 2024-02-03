طلاب أميركيون يضربون عن الطعام تضامناً مع غزة

وقالت المجموعة، في بيان، إن الطلاب الـ 19 -وهم فلسطينيون ويهود وطلاب آخرون- سيواصلون إضرابهم عن الطعام حتى تعزز الجامعة دورها في المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار بتقديم قرار لسحب الاستثمارات في الاجتماع المقبل الذي يعقده مجلس إدارة الجامعة.



وستعقد مؤسسة جامعة براون، أعلى هيئة إدارية في الجامعة، اجتماعها الأول لعام 2024 يومي 8 و9 فبراير/شباط.



مطالبات بوقف إطلاق النار في غزة

فيما قال تجمع التضامن مع فلسطين وتجمع اليهود من أجل وقف إطلاق النار الآن، اللذين نظما الإضراب، إن الطلاب يريدون أن يعمل هذا القرار بتوصيات تقرير صدر عام 2020 عن اللجنة الاستشارية المعنية بمسؤولية الشركات في ممارسات الاستثمار (ACCRIP) الذي دعا إلى سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في الاحتلال في فلسطين.



وحدد التقرير الشركات التالية لتسحب استثماراتها منها: أيه بي فولفو AB Volvo، وإيرباص، وبوينغ، ودي إكس سي، وجنرال ديناميكس، وجنرال إلكتريك، وموتورولا، ونورثروب غرومان، وأوكتري كابيتال، ورايثيون، ويونايتد تكنولوجيز.



وقالت نور، وهي إحدى المشاركات الفلسطينيات في الإضراب: "تاريخ عائلتي، المتداخل مع نضال شعبي والشعوب المحتلة في كل مكان، يحفزني على الوقوف ضد الاستثمار والتربح من الأسلحة وتصنيع الأسلحة والاحتلال الذي لا يتوقف عن ممارسة العنف في عالمنا".



وقالت أرييلا روزنزويج، وهي طالبة جامعية يهودية انضمت إلى الإضراب، إن مشاركتها في الإضراب "تؤكد عدم رغبة الجامعة في الاستجابة لمطالبتي بصفتي طالبة يهودية بسحب الاستثمارات من الشركات المساهمة في الإبادة الجماعية المستمرة... لن أسمح بأن تدّعي الجامعة التي أدرس بها، أو الشعب الذي أنتمي إليه، أو البلد الذي أعيش فيه، الصلاح في وقت ترتكب فيه (الدولة اليهودية) جرائم ضد الإنسانية".



وجامعة براون إحدى الجامعات التابعة لرابطة آيفي وكانت مركزاً للاحتجاجات منذ بدأ الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة المحاصر في 7 أكتوبر/تشرين الأول بعد عملية طوفان الأقصى.



واتهم الطلاب جامعة براون أكثر من مرة بالاستثمار في شركات تصنيع الأسلحة، ورفضت الجامعة سحب استثماراتها، بزعم أنها لا تستثمر بشكل مباشر في شركات تصنيع الأسلحة.



ويعد هذا الإضراب واحداً من عدة محاولات لحمل الجامعة على سحب استثماراتها من إسرائيل، وهو ما يقول الطلاب إنه موقف لا يمكن الدفاع عنه ويجعل براون متواطئة في إلحاق الضرر بالآخرين.

اقرأ أيضاً:

بينهم يهود.. أميركيون يحتجون على“الفيتو” ضد وقف إطلاق النار بغزة