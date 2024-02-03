كيربي يتوقع استمرار الضربات الأميركية بسوريا والعراق

كيربي يتوقع استمرار الضربات الأميركية بسوريا والعراق
التاريخ
2/3/2024 2:25:05 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن وزارة الدفاع في المراحل الأولى من تقييم الأضرار، جراء هجماتها على أهداف بسوريا والعراق.
ونقلت شبكة "آي بي سي" عن كيربي بشأن استهدف 3 منشآت لمجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق و4 في سوريا، قوله "من المتوقع أن تستمر الضربات خلال الأيام المقبلة".
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