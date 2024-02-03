Sunday, 04 February 2024 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيربي يتوقع استمرار الضربات الأميركية بسوريا والعراق

2/3/2024 2:25:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن وزارة الدفاع في المراحل الأولى من تقييم الأضرار، جراء هجماتها على أهداف بسوريا والعراق.
ونقلت شبكة "آي بي سي" عن كيربي بشأن استهدف 3 منشآت لمجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق و4 في سوريا، قوله "من المتوقع أن تستمر الضربات خلال الأيام المقبلة".

MENAFN03022024000072011014ID1107805375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث