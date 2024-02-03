صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة
التاريخ
2/3/2024 2:25:05 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال
الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و165 مصابا خلال 24 ساعة.
وأكدت الوزارة في بيان، ارتفاع عدد ضحايا
العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و238 شهيدا، علاوة على 66 ألفا و452 مصابا منذ 7
أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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