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الحكومة العراقية: نرفض تحويل بلدنا إلى ساحة لتصفية الحسابات

2/3/2024 2:25:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن حصيلة العدوان الأميركي على منطقتي العكاشات والقائم بلغت 16 شهيدا و25 جريحا.

وأكد العوادي أن الإعلان الأميركي عن تنسيق مسبق ادعاء كاذب يهدف إلى التضليل والتنصل من المسؤولية.

وأشار إلى أن الضربة ستضع الأمن بالعراق والمنطقة على حافة الهاوية وتتعارض مع جهود الاستقرار.

وتابع العوادي: نجدد رفضنا تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات وعلى الأطراف إدراك ذلك، وأرضنا ليست المكان المناسب لتبادل الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين.

وأردف: التحالف الدولي خرج عن المهام الموكلة إليه وصار سببا لتهديد الأمن والاستقرار.

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