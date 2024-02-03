الحكومة العراقية: نرفض تحويل بلدنا إلى ساحة لتصفية الحسابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم
العوادي إن حصيلة العدوان الأميركي على منطقتي العكاشات والقائم بلغت 16 شهيدا و25 جريحا.
وأكد العوادي أن الإعلان الأميركي عن تنسيق
مسبق ادعاء كاذب يهدف إلى التضليل والتنصل من المسؤولية.
وأشار إلى أن الضربة ستضع الأمن بالعراق والمنطقة
على حافة الهاوية وتتعارض مع جهود الاستقرار.
وتابع العوادي: نجدد رفضنا تحويل العراق إلى
ساحة لتصفية الحسابات وعلى الأطراف إدراك ذلك، وأرضنا ليست المكان المناسب لتبادل
الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين.
وأردف: التحالف الدولي خرج عن المهام الموكلة
إليه وصار سببا لتهديد الأمن والاستقرار.
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