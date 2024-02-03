صحيفة عبرية: آلاف الجنود يحتاجون إلى مساعدة نفسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي يتعامل منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مع آلاف الطلبات لجنود يحتاجون إلى مساعدة نفسية.
وأضافت الصحيفة أن الأعراض التي يعاني منها الجنود هي الأرق والقلق والذعر، مما يؤثر على أدائهم في ساحة المعركة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) كشفت عن تلقي ألفي جندي إسرائيلي مساعدة الطب النفسي منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 200 خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.
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