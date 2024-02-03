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خطة إسرائيلية جديدة لإعادة سكان غلاف غزة

2/3/2024 2:25:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الحكومة الإسرائيلية تخطط لوقف تمويل إقامة سكان غلاف غزة في الفنادق التي نُقلوا إليها بعد الحرب.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستوقف "الحل الفندقي" في آذار/ مارس المقبل، لأسباب اقتصادية ولإعادة الإسرائيليين إلى البلدات التي تركوها.

وأكدت أن الحكومة ستبقي على المنحة التي تقدمها لهؤلاء الأشخاص وقدرها 200 شيكل يوميا للبالغين حتى تموز/ يوليو المقبل.

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