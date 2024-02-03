خطة إسرائيلية جديدة لإعادة سكان غلاف غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية
إن الحكومة الإسرائيلية تخطط لوقف تمويل إقامة سكان غلاف غزة في الفنادق التي
نُقلوا إليها بعد الحرب.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستوقف "الحل
الفندقي" في آذار/ مارس المقبل، لأسباب اقتصادية ولإعادة الإسرائيليين إلى البلدات التي تركوها.
وأكدت أن الحكومة ستبقي على المنحة التي تقدمها
لهؤلاء الأشخاص وقدرها 200 شيكل يوميا للبالغين حتى تموز/ يوليو المقبل.
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