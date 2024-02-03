1500 عملية إجلاء جنود إسرائيليين جرحى بمعارك في غزة

1500 عملية إجلاء جنود إسرائيليين جرحى بمعارك في غزة
التاريخ
2/3/2024 2:25:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وحدة النقل العملياتي التابعة له، نفذت أكثر من 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى بمعارك في قطاع غزة.
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