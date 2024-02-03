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نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 6500 فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

2/3/2024 2:25:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفع إلى 6500 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا خلال اقتحام محافظات عدة الليلة الماضية.
وأضاف أن الإحصائية تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.
وأشار إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في "تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، بعد مرور 120 يوما على العدوان والإبادة الجماعية".

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