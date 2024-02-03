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5 ملايين دولار من الإمارات لدعم أهالي غزة

2/3/2024 2:25:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان تخصيص 5 ملايين دولار لدعم جهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ.

وأكد "بن زايد" حرص دولة الإمارات على دعم العمليات الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة في القطاع، ومساندة سيغريد كاغ في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.

وكان "بن زايد" قد التقى أمس الجمعة بكاغ التي تقوم بزيارة للإمارات، حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم.

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الإماراتي مع مفوض وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني سبل دعم الوكالة لاستمرار مهامها في غزة، وبخاصة بعد وقف عدة دول مانحة دعمها لها، ما قد يضطر "الأونروا" إلى وقف عملياتها في القطاع حتى نهاية شباط/ فبراير الحالي.

وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على "إسرائيل"، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني". (RT)

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