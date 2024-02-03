هآرتس: صاروخ ألماس مستنسخ من غنائم إسرائيلية سقطت بيد حزب الله

النص منقولاً إلى اللغة العربية

في حرب أكتوبر 1973 التهديد الأكثر تقدماً على قوات المدرعات الإسرائيلية كان صاروخ الساغر. في حرب لبنان الثانية واجهت قوات الجيش الإسرائيلي صاروخ الكورنيت، صاروخ مضاد للدروع (مضاد للدبابات) الذي أصبح التهديد الأكبر من جانب حزب الله على قوات المدرعات وسلاح المشاة في الجيش الإسرائيلي. خلال الأسبوع الأخير انضم بشكل علني ورسمي صاروخ جديد مضاد للدروع - بعد أن نشر حزب الله توثيقاً لهجوم على منشأتين إستخباريتين تابعتين للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.



الصاروخ، من طراز ألماس 1، لديه قدرات متقدمة تتيح لمشغليه إطلاقه باتجاه الهدف، حتى عندما يكون خلف سلسلة مرتفعات أو عندما لا يكون موجوداً على خط رؤية مباشر من زاوية الرؤية الخاصة بالمُطلق. الكورنيت يمكن توجيهه بواسطة ليزر، لكن المطلق - أو مساعده، يجب أن يرى الهدف ويوجه الصاروخ إليه. في المقابل، صاروخ الألماس يمكن إطلاقه بشكل عام نحو مكان الهدف المخمّن، حتى عندما لا يكون مرئيا لدى المطلق أو مساعده. يمكن للصاروخ الإرتفاع بعد الإطلاق والإلتفاف على عوائق الرؤية. مشغّله يتابع المسار عبر كاميرا مركبة بخرطوم [بمقدمة] الصاروخ، إلى أن يشخص الهدف، وعندئذ يواصل توجيه الصاروخ حتى يحقق إصابة دقيقة.



خبير الصواريخ والمسيرات والباحث رفيع المستوى في Missile Defense Advocacy Alliance، طال عنبر، قال لـ "هآرتس" إن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق لا لُبس فيه لإطلاق هذا الصاروخ، لكنه ليس الإطلاق الأول". فبالتوثيق الأول الذي بثه حزب الله ظهر إطلاق صاروخ ألماس باتجاه منشأة استخبارات موجودة على سلسلة الهضاب الحدودية، شمالي شلومي. الكاميرا بخرطوم الصاروخ توثق تحليقه نحو الأعلى، وحينها تظهر القاعدة بكاملها أمام أنظار المشغل، الذي يوجه الصاروخ مباشرة نحو قبة بيضاء رُكّب بداخلها على ما يبدو رادار أو وسيلة استخبارية أخرى. الفيلم القصير ينتهي. بالفيلم يعرض حزب الله منشآت إضافية في القاعدة كانت قد استُهدفت بهجمات سابقة.



القبة التي على ما يبدو أُصيبت منصوبة على الأرض، وليست مرفوعة، الأمر الذي يمكن أن يشير إلى أنها غير عملياتية (ليست قيد الإستخدام). غداة الهجوم نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية صورة لتلك القبة، سليمة، وادعى أن حزب الله يكذب.



في يوم السبت نشر حزب الله فيلماً يوثق هجوماً إضافياً بواسطة صاروخ الألماس. هذه المرة أيضاً ظهر تحليق الصاروخ، من الكاميرا بخرطومه: الألماس يصعد نحو الأعلى باتجاه الغرب، وعندها يتجه جنوباً نحو قاعدة رأس الناقورة، ويحلق باتجاه قبة بيضاء بداخلها وسائل استخبارية. هذه المرة نشر حزب الله توثيقاً إضافياً للإصابة، من زاوية أخرى، لكي يثبت أن القبة انفجرت فعلياً.



الألماس، الذي تم الكشف عنه للمرة الأولى في العام 2016، هو نسخة عن أحد صواريخ المضاد للدروع المتطورة في ترسانة الجيش الإسرائيلي. وأشار عنبر: "أصل الصاروخ هو عدة صواريخ سبايك إسرائيلية سقطت غنيمة بيد حزب الله في العام 2006". المسألة تقدم نموذجاً عن قدرة إيران على تنفيذ استنساخ لذخيرة غربية - كما فعلت بأنواع كثيرة من الصواريخ، قطع طيران غير مأهولة ووسائل قتالية إضافية سقطت بيدها. "إيران هي دولة متقدمة نسبياً، يمكنها أخذ منظومات من هذا النوع، واستنساخها بمستوى عال من التطابق والقرب مع النسخة الأصلية، وأثبتت مرات عديدة قدرات ارتجال مؤثرة. من الواضح أن إسرائيل تنتج نسخاً متقدمة غير موجودة لديهم، لكن من أجل احتياجات حزب الله، ما يوجد بحوزتهم هو أكثر".



صواريخ "السبايك" (غيل) الإسرائيلية تقدم قدرات ليست متوفرة وسط سابقاتها، مثل الكورنيت والتاو التي يستخدمها حزب الله. السبايك مجهز بمنظومة توجيه إلكترو-بصري، يتضمن مهدافاً حرارياً، تمنحه قدرات "أطلق وانسى": المشغل يختار هدفاً، يطلق، والصاروخ يطارد الهدف - حتى وإن كان متحركاً - ويستمر بمطاردته حتى يصيبه. بالتناوب، في حال كان الهدف موجوداً على مسافة بعيدة ما وراء خط رؤية المشغل، فهو يمكنه أولاً إطلاق الصاروخ، السماح له بالإقتراب من المنطقة المقدّرة وفقط في مرحلة متقدمة جداً يختار هدفاً. إحدى المزايا الشهيرة "للسبايك" تكمن بقدرته على تنفيذ هجوم علوي للدبابات والآليات المصفحة، وهكذا تحقيق إصابة في المنطقة التي يكون فيها التصفيح ضعيفاً نسبياً.



يمكن إطلاق "السبايك" من منصة ثلاثية القوائم موضوعة على الأرض، آليات خفيفة، آليات مدرعة، مروحيات، سفن ومسيرات. نسخة صاروخ الـ "تموز" (SPIKE NLOS) جيل سادس لديه مدى يصل إلى 50 كلم بالإطلاق من الجو. الإضافة الأخيرة لعائلة الصواريخ هي الـ "معوز" (SPIKE FIREFLY) - محلقة انتحارية تم استخدامها بعمليات في غزة وجنين.



ووفقاً لمنشورات في إيران، فإن "الألماس 1" له مدى يصل إلى 4 كلم، لكنهم عرضوا نماذج تصل وفقاً لادعائهم أيضاً إلى 8 كلم. وقال عنبر إن "تطوير صاروخ من هذا النوع هو مشروع معقد جداً يستغرق سنوات، عملت عليه أفضل الأدمغة". وأضاف "يصعب جداً استنساخ كل شيء بشكل كامل، لكن وفقاً لنتائج التجارب في إيران، على افتراض أن الحديث لا يدور عن تزييف فوتوشوب، فهم توصلوا إلى مستويات دقة نقطوية. النقطة الأهم هي أنه يوجد هنا صاروخ لا يستلزم بالضرورة خط رؤية.

ففي إيران توجد أيضا نسخة يتم إطلاقها من طائرة من دون طيار، إذن علينا افتراض أن هذا الدمج قائم أيضاً لدى حزب الله".



في نهاية الأسبوع الأخير نشر حزب الله فيلماً آخر مثيراً للقلق، بدت فيه ظاهرياً طلعة جمع استخباري بعمق إسرائيل، نفذها على ما يبدو نموذج طائرة أو طائرة من دون طيار. وفقاً لما تم ادعاؤه بالفيلم، الطلعة نُفذت في يوم الأربعاء، الـ 24 من كانون الثاني. وتظهر بالفيلم نموذج الطائرة تحلق شمالاً فوق سهل الحولا، ملتقطةً من بين عدة أمور صوراً لـ "كفربلوم" وما هو، وفقاً لادعائهم، قبة حديدية بمحاذاة الكيبوتس.



ما لم يكن الحديث يدور عن فيلم مزيف، فإن التوثيق هو من الفترة الأخيرة.

وبالفيلم يدّعي حزب الله أنه غداة الطلعة الإستخبارية هاجم البطارية بواسطة مسيرات انقضاضية. في يوم الخميس فعلاً أفاد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي عن أن "هدفين جويين معاديين" تابعين لحزب الله سقطا بالقرب من كفربلوم، وأن الحادث لم يسفر عن سقوط إصابات ولا أضرار.



في 24 كانون الثاني، التاريخ الذي ادعى حزب الله أنه نفذ فيه الطلعة الإستخبارية، لم يُنشر عن أي إنذار بشأن تسلل قطعة طيران معادية في هذه المنطقة. ولا حتى في اليوم التالي، في يوم الهجوم على البطارية. الإنذار الأخير في هذه المنطقة، قبل الهجوم على البطارية، كان قبل ذلك بأربعة أيام. ورداً على سؤال "هآرتس" عن كيف يمكن أن نموذج طائرة أو طائرة من دون طيار تابعة لحزب الله نفذت طلعة جوية للتصوير في سهل الحولا وحلقت مباشرة فوق بطارية قبة حديدية، أُفيد من الجيش الإسرائيلي أنه لا علم له بطلعة جمع استخباري بهذا التاريخ، وأن "الفيلم ومواصفات التحليق قيد التحقيق كما كل حادث، بهدف تحسين تشكيل الكشف لدى سلاح الجو". - الترجمة عن العبرية: الميادين