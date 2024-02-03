روسيا تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الضربات الأميركية

روسيا تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الضربات الأميركية
التاريخ
2/3/2024 2:25:03 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أدانت الخارجية الروسية الضربات الأميركية على سوريا والعراق، واعتبرتها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
ودعت الخارجية الروسية إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن هذه الضربات.
وقالت الخارجية إنه "من الواضح أن الضربات الجوية الأميركية مصممة خصيصا لتأجيج الصراع في المنطقة".
MENAFN03022024000072011014ID1107805365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.