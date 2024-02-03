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روسيا تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الضربات الأميركية

2/3/2024 2:25:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدانت الخارجية الروسية الضربات الأميركية على سوريا والعراق، واعتبرتها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

ودعت الخارجية الروسية إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن هذه الضربات.

وقالت الخارجية إنه "من الواضح أن الضربات الجوية الأميركية مصممة خصيصا لتأجيج الصراع في المنطقة".

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